行動電源爆炸事件頻傳　安全選購重點一次看

記者吳立言／綜合報導



▲神腦國際建議民眾選購行動電源時應將產品的安全性與認證狀況放在首位。（圖／神腦國際提供）



近期接連發生多起行動電源爆炸意外，引發社會對3C產品安全的高度關注。專家提醒，民眾在選購行動電源時，除了考量價格與容量，更應將產品的安全性與認證狀況放在首位。選對安全產品，是預防事故發生的第一步。

根據資通訊業者建議，以下三大重點是民眾選購行動電源時不可忽視的安全守則：

1. BSMI 認證必查不可少

行動電源應具備經濟部標準檢驗局（BSMI）核發的安全認證。該認證主要針對電磁干擾防護（EMI）、靜電防護（EMS）以及產品整體安全性進行檢測。消費者可確認產品包裝是否貼有 BSMI 標章與認證字號，或上網至標準檢驗局官網查詢產品真偽。

2. NCC 認證用於無線充電產品

如購買具備「無線充電」功能的行動電源，還需確認該產品是否通過國家通訊傳播委員會（NCC）認證。這可確保其無線通訊模組運作正常，不會對其他設備造成干擾。

3. 保固與產品責任險保障事故風險

行動電源屬於高頻率使用的電子產品，長時間使用可能因過熱、短路或內部電池老化導致風險。選擇具有明確保固期，並已投保產品責任險的品牌商品，能在意外發生時提供消費者後續保障與賠償依據。

此外，民眾若手邊已有不堪使用或老舊的行動電源，也應妥善回收，避免因隨意棄置造成安全風險或環境污染。目前包括神腦等通路門市皆提供回收服務，鼓勵民眾將報廢產品交由專業系統處理，除了行動電源外，舊手機也可交由神腦門市回收，最高加碼3,000元折扣，一起守護日常用電安全。另外，專家也指出，根據多數航空公司的最新規定，行動電源不可托運，必須隨身攜帶登機，且應避免容量過高或無標示電容量的產品。