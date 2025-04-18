　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

行動電源爆炸事件頻傳　安全選購重點一次看

記者吳立言／綜合報導
▲▼行動電源。（圖／神腦國際提供）

▲神腦國際建議民眾選購行動電源時應將產品的安全性與認證狀況放在首位。（圖／神腦國際提供）

近期接連發生多起行動電源爆炸意外，引發社會對3C產品安全的高度關注。專家提醒，民眾在選購行動電源時，除了考量價格與容量，更應將產品的安全性與認證狀況放在首位。選對安全產品，是預防事故發生的第一步。

根據資通訊業者建議，以下三大重點是民眾選購行動電源時不可忽視的安全守則：

1. BSMI 認證必查不可少
行動電源應具備經濟部標準檢驗局（BSMI）核發的安全認證。該認證主要針對電磁干擾防護（EMI）、靜電防護（EMS）以及產品整體安全性進行檢測。消費者可確認產品包裝是否貼有 BSMI 標章與認證字號，或上網至標準檢驗局官網查詢產品真偽。

2. NCC 認證用於無線充電產品
如購買具備「無線充電」功能的行動電源，還需確認該產品是否通過國家通訊傳播委員會（NCC）認證。這可確保其無線通訊模組運作正常，不會對其他設備造成干擾。

3. 保固與產品責任險保障事故風險
行動電源屬於高頻率使用的電子產品，長時間使用可能因過熱、短路或內部電池老化導致風險。選擇具有明確保固期，並已投保產品責任險的品牌商品，能在意外發生時提供消費者後續保障與賠償依據。

此外，民眾若手邊已有不堪使用或老舊的行動電源，也應妥善回收，避免因隨意棄置造成安全風險或環境污染。目前包括神腦等通路門市皆提供回收服務，鼓勵民眾將報廢產品交由專業系統處理，除了行動電源外，舊手機也可交由神腦門市回收，最高加碼3,000元折扣，一起守護日常用電安全。另外，專家也指出，根據多數航空公司的最新規定，行動電源不可托運，必須隨身攜帶登機，且應避免容量過高或無標示電容量的產品。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
565 3 0429 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宣布張育成下二軍　鋒總：球隊要繼續往前走
家暴男遭警擊斃！　母見警秘錄器沈默了
前妻幼子皆離奇亡！　警揪出恐怖連環殺人魔
快訊／美恐放棄「斡旋烏俄和談」　國務卿：幾天內決定
天殘生前認「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢
28歲美女主播吳尤安娜「生前痛哭音檔」曝　媽崩潰：我要真相
趙少康認藍營抄名冊「確實不該」　死亡連署因過世黨員較多

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

行動電源爆炸事件頻傳　安全選購重點一次看

母親節3C優惠整理！傑昇祭大招「iPhone 16降3千」

2025年第一季手機降價排行榜Top15出爐！最高降幅達34%

蘋果公佈2030全面碳中和進度　溫室氣體排放量減少60%

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

被學生考4／17什麼日子 老師竟輸給自己的專業XD

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

約會 #違停 被盤查男報身分 女友傻眼！竟是「6條通」

【泰格與雪兒】跟風粉退退退

【有錢就任性】 #高雄 #賓士 霸王停車買宵夜！ #斑馬線 當停車格超囂張

行動電源爆炸事件頻傳　安全選購重點一次看

母親節3C優惠整理！傑昇祭大招「iPhone 16降3千」

2025年第一季手機降價排行榜Top15出爐！最高降幅達34%

蘋果公佈2030全面碳中和進度　溫室氣體排放量減少60%

歐洲首座環球影城在英國「比日本大4倍」　最快2031開幕

日本蛇蠍人妻「慢性投毒」企圖弒夫！　鄰驚：根本看不出來

合作過《犀利人妻》也沒用！ 小禎「無法容忍宥勝」

轟罷韓近百死亡連署不起訴、今卻鋪天蓋地抓人　趙少康：綠色恐怖蔓延

同事請喪假「自爆出國了」！飛泰國、越南他傻眼　全場反點頭

張育成肩傷下二軍　鋒總：球隊要繼續往前走

10醫療工會力挺健保修法　基層長期低薪過勞「保障薪資」終止血汗

玉山銀行攜手耕莘醫院簽署永續發展合作MOU　共同推動醫療永續

台中心善淵協會正式啟用「心的圖書館」　傳承公益經驗永續發展

凱達格蘭大道同時2場集會遊行活動　改道路線管制圖看這裡

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

3C家電熱門新聞

傑昇母親節優惠　iPhone 16降3千

2025第一季手機降價排行Top15出爐

行動電源安全選購重點一次看

Google Pixel 9a電信資費方案出爐

開車不分心 ！ETtoday語音新聞再升級

憂蝦皮存取照片？其實一招就能擋！

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

Apple Watch10週年徽章免費換

疑似iPhone 17 Air模型機曝光

iPhone 17模型機流出　細節搶先看

2025開春平板人氣王TOP 10

蘋果公佈2030全面碳中和進度

FB上互搜就變...「建議好友」？

Google最新彩蛋「能抓151隻寶可夢」　1步驟超重要！

更多熱門

相關新聞

行動電源自燃「燒壞列車地板」　高鐵求償：正與旅客協商金額

行動電源自燃「燒壞列車地板」　高鐵求償：正與旅客協商金額

高鐵4月12日一列1607車次發生旅客隨身行李起火，經查是行動電源自燃，該起事件造成行李主人輕微受傷外，列車地板出現零星燒灼痕跡，加上地板滿是滅火器粉塵也衍伸清潔費用，高鐵公司也已與該名旅客取得聯繫並求償，旅客也願意賠償，至於求償金額多少，高鐵公司表示，雙方協商中。

高鐵列車火警！禍首「行動電源」曝光

高鐵列車火警！禍首「行動電源」曝光

高鐵乘客行李內「行動電源自燃」起火　車廂煙霧瀰漫畫面曝

高鐵乘客行李內「行動電源自燃」起火　車廂煙霧瀰漫畫面曝

行動電源壞了　拿去「1據點」回收能折錢

行動電源壞了　拿去「1據點」回收能折錢

桃機估清明連假首日「運量14.5萬人次」　提醒勿帶5大危險物品

桃機估清明連假首日「運量14.5萬人次」　提醒勿帶5大危險物品

關鍵字：

行動電源BSMI安全認證

讀者迴響

熱門新聞

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」首發聲

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

即／家暴男雙刀挾持女友　遭警2槍擊斃

女喜劇演員陳屍公寓　姓名學家：取名不要逆天而行

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

家寧媽有動作了！

即／男入侵台鐵軌道「斷成兩截」亡

比特犬飼主爆「被活活揍死」不見狗屍　火化場回應了

即／新北某國中學生墜樓　送醫不治

國民黨「北檢見」活動被舉牌7次　北市警局要辦了

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　

3帳戶多出23萬元　她1動作被重判10年

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

「1縣市」9天連假要來了！同學狂飛日本　家長香港玩3天　

更多

最夯影音

更多

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面