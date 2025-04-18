伊甸推出限量母親節蛋糕　預購即享九折優惠

▲伊甸庇護事業處處長陳智宏表示，伊甸推出限量母親節蛋糕，美味又健康，歡迎大家購買。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

母親節快到了！伊甸基金會桃園庇護工場18日於中壢區伊甸烘焙咖啡屋，辦理母親節蛋糕開賣說明會。伊甸庇護事業處處長陳智宏表示，今年推出「輕乳酪蛋糕」、「大理石起酥蛋糕」、「巴斯克乳酪蛋糕」，以及新口味的「伯爵紅茶布丁蛋糕捲」四款蛋糕，美味又健康，歡迎大家購買。

陳智宏表示，伊甸長年致力於為身心障礙朋友建構職業訓練的環境，幫助他們學習專業技能、培養人際關係的應對，目標是讓庇護員工未來能順利銜接一般職場，有機會選擇人生不同的方向；而伊甸庇護工場的產品無論品質、口感都不輸一般業者，盼社會大眾支持肯定，讓身心障礙朋友有穩定的學習環境，有更多機會與發展空間。

▲伊甸推出限量母親節蛋糕。（圖／記者楊淑媛攝）

市府勞動局專委張哲航表示，桃園市目前有20家庇護工場，伊甸是第一個成立的庇護工場，長年來，在勞動局的評鑑是表現佳，近幾年由伊甸桃園庇護工場訓練後，轉型的一般職場的身障朋友，也不斷增加，受到各界肯定。尤其是，伊甸的經營績效很好，生產的產品在過程中，讓身障員工實際參與，相關製作流程包括衛生等，都符合法規，市民朋友可以安心採購。

▲伊甸基金會桃園庇護工場辦理母親節蛋糕開賣說明會。（圖／伊甸提供）

伊甸庇護工場母親節蛋糕，不僅好吃，更是身心障礙朋友們用最暖的心意所製作而成，即日起至4月30日前預訂，享9折優惠，歡迎大家至伊甸公益MaLL網站訂購，或電洽桃園庇護工場預購。

