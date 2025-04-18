創意變資產！輔大廣告系畢展　 68枚「廣告幣」松菸登場

▲畢業展學生與來賓合影。（圖／輔大提供）

生活中心 ／台北報導

68枚獨一無二的「廣告幣」正在競相爭奪投資者的目光！輔仁大學廣告傳播學系第28屆畢業展「廣告幣 ADCOIN：去你的思想中心化」正在松山文創園區一號倉庫展出，展期只到4月20日年。這場顛覆傳統的創意盛宴，以虛擬貨幣為靈感，將每位畢業生打造成獨特的「廣告幣」，讓無形的創意轉化為有價的市場資產。

今年的畢展以「廣告幣」為主題，象徵創意如市場資產般具流通性。畢展召集人杜語芯表示，限量推出的68顆廣告幣，每顆代表一位畢業生的獨特創意，具有稀缺性與增值潛力。副題「去中心化」則強調創意不受單一標準束縛，讓學生的創意得以在市場上自由流通。

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▲輔大廣告系學生向校長藍易振解說企畫案。（圖／輔大提供）

輔大校長藍易振指出，現在是低碳、數位化、去中心化的時代，媒體和廣告是推動的靈魂。他，看到了同學們無限的創意和活力，展現四年學習成果，這才是畢業後人生的資產。傳播學院院長陳春富勉勵同學人生要投資自己，並表示輔大培育廣告界人才今年剛好50屆。輔大的傳播教育理論和實務兼具，特別是廣告系，更強調產學合作和國際競爭力。

畢展於4月18日晚上開幕，現場匯聚廣告界重量級人物，包括台北市廣告代理商業同業公會理事長盧炳勳、國際廣告協會台北分會理事長紀緻謙等多位業界領袖，共同見證新世代廣告人才的創意能量。

廣告系主任張佩娟表示，學生發想廣告幣主題的創意，早在美國總統川普當選前，並不是沾光蹭熱度。人才本來就是一種投資，不受國際貿易波動，特別是廣告強調創意發想、策略規畫以及執行能力，未來的潛力無限。

本次畢展匯集七組專業團隊，與蝦味先、金色三麥、雪芙蘭、SECRET CANDY MAGIC、HOYACASA及傳說對決等知名品牌合作，透過創意策略解決實際市場挑戰，展現學生的專業實力。