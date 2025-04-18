韓星級飯局妹哭了！搭上黑幫離岸變洗錢首腦　慘遭起訴求刑25年

記者陸運陞／新北報導

新北市警局刑警大隊，從去年底至今年2月執行4波「斬金行動」，共逮捕80人移送法辦、15人通緝中。警方循線追查，24歲歐姓女子與黑道男友，成立「美樂公司」協助詐騙集團洗錢、出金，短短一年經手金額過億，用不法所得到日本富士山滑雪，在IG貼文曬出美照，並貼文表示「完成人生清單」。

據了解，身材纖瘦卻有傲人上圍，外表又神似韓星金智秀的歐女，原本在台中當飯局妹，去年結識竹聯幫弘仁會組長吳姓男子進而交往，歐女隨即上岸離開飯局圈；同年兩人成立換匯公司，協助跨國詐騙集團收款，再以虛擬貨幣方式洗錢，製造金流斷點。

▲歐女神似韓星金智秀，從飯局妹轉職協助詐團洗錢出金。（圖／翻攝歐女IG）

▲歐女準備出國找男友，在住處就遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

同時歐女還配合假投資詐團，取得不法所得後，為了進一步取信被害人，設立「出金組」匯款部分金額，讓被害人相信有獲利，進而拿出更多金錢投資。但吳男之前涉及其他詐欺案遭到通緝，潛逃至柬埔寨躲藏，與歐女無法時常碰面，雙方因而時常發生爭吵，今年2月吳女準備搭機時，在台中住處遭警方逮捕。

警方調查，歐女的公司成員多為竹聯幫仁堂弘仁會、地堂份子共11人，並查扣現金1300萬元，被發布通緝的15人中，有12人已潛逃出境，所有不法所得全數遭到扣押。歐女等人被依詐欺、洗錢、組織等罪嫌送辦。今天（18日）歐女等所有犯嫌均被起訴，歐女遭求處25年以上重刑。

▲警方前往歐女台中住處逮人，門口擺放各式名牌背包及球鞋。（圖／記者陸運陞翻攝）