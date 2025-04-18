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被1男緊貼放音樂！四叉貓吐「2句話」：他就默默的走掉了

▲四叉貓遭北檢外的國民黨支持者驅離（圖／記者鄭佩玟攝） 

▲四叉貓昨天也有到現場。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者曾筠淇／綜合報導

國民黨北市黨部17日因涉罷免案偽造文書，被調查局搜索約談，國民黨主席朱立倫下令赴北檢聲援，而網紅四叉貓昨晚也現身北檢外。四叉貓就在臉書上分享小插曲，透露昨晚有個男子一直跟在他旁邊，並將版權音樂開到最大聲，「用手機貼近我的直播器材」，但因為他的麥克風早就遺失，所以對方根本白忙一場。

四叉貓昨晚出現在北檢外，結果現場民眾不僅搶奪其直播棒，又拿水瓶狂砸、痛罵他。四叉貓最後則匆忙離去，並未與民眾爆發衝突。

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事後四叉貓在臉書上分享「有趣的小插曲」，昨天他被大量謾罵的時候，有個男子忽然拿出手機，並將版權音樂開到最大聲。四叉貓說，該男一直跟在他身邊，用手機貼近他的直播器材，「因為YT直播會自動偵測版權音樂，如果直播錄到版權音樂，那段影片會變靜音」。

四叉貓說，該男這樣做，就會讓他無法使用自己的影片音檔來做後續蒐證，「直播影片謾罵那段的音檔會跟著被移除變成靜音」。不過他接著說，因為原本插在直播棒的麥克風早就被別人扯落遺失了，所以事實上，「根本沒辦法收到他的手機音樂的聲音」。

男子放了5分鐘的音樂，四叉貓則是靜靜看著，一直到後來，他才乾脆告訴對方，「那個位置沒有麥克風，收不到音沒辦法玩版權攻擊」，然後男子就走掉了。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「感覺就是惡意衝著貓貓來的」、「集智慧與勇氣於一身的貓貓」、「貓貓再買一支錄音筆，出門就開始全程錄音」、「貓貓辛苦了。難怪看影片覺得奇怪，那男子為什麼一直拿手機靠近你。貓貓很多人挺你，也很多人佩服你的才能喔」、「原來有版權攻擊這種東西喔？第一次聽說，他太專業了吧」。

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