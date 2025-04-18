翻轉膠材應用！台灣點膠達人魏自立把工業技術變美學　「膠藝所」掀手作新風潮

▲立璽科技董事長魏自立致力打造亞洲最專業藝術膠品牌。（圖中／翻攝膠藝所IG，下同）

記者陳弘修／新北報導

從技術出身到創業領航，立璽科技董事長魏自立一路走來，深耕點膠技術，致力於解決電子製造、半導體封裝、車用電子等產業在膠材應用上的痛點，在產業鏈享有「台灣點膠達人」的封號。

為了賦予膠材更多可能性，他突破框架成立新品牌「膠藝所」，結合工藝、設計與體驗，打造全台首座以膠材應用體驗為核心的創新平台，推動台灣點膠產業往藝術與創意的應用邁進，不僅吸引設計師進駐，近期更成為網紅名人爭相報名手作課程的打卡新熱點。

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魏自立表示，「點膠不是只是點膠，它是一門科學，也是一門藝術。」立璽科技自創立以來，專注於自動化點膠解決方案，提供客製化設備設計與膠材選型建議，已服務超過國內外上百家科技與製造業客戶。憑藉深厚的技術底蘊與產業經驗，立璽除了協助客戶提升生產良率，也持續開發高難度工藝，例如，3D立體點膠、微量精準塗佈與異材質結合等技術。

談到新品牌「膠藝所」，魏自立表示，膠是柔軟的也是剛硬的，這個品牌是一個結合藝術與教育、設計與創新的開放式平台，在場域設計上提供了材料展示牆、點膠工藝體驗、應用示範的手作教室，讓工程師、設計師、創業者，甚至是一般大眾，男女老少都能近距離接觸膠材，體驗「流動每一種可能」的創作樂趣。

「我們也希望膠藝所成為膠材應用的「第三空間」，在實驗室與市場之間，讓好點子有機會被看見、被實作，甚至被量產。」魏自立指出，點膠技術不應只是工廠內的隱形角色，它可以走進設計、走進教育，甚至走進生活，像是從2020年起，他就與朱銘美術館合作，提供藝術膠讓十多位的藝術家創作，而他也相當期待膠藝所成為技術與生活之間的橋梁，讓更多人知道點膠也可以很浪漫、很潮流。

▲▼使用藝術膠創作而成的點膠3D立體點膠畫、圓鏡﹑夜燈。（圖／翻攝膠藝所IG）

膠藝所目前設計了多項人氣體驗課程，都相當受到歡迎，一推出便吸引眾多KOL與創作者如插畫家魚仔老師、手作網紅奶油膠姊姊等都親自到場參加與分享，不僅社群點讚破萬，也讓點膠技術首次登上潮流與美學的舞台。

例如，運用導電膠與LED的「導電膠夜燈DIY」，打造科普兼具美感的專屬夜燈；「晶片封裝飾品」是將實際晶片與透明環氧膠結合，製作獨一無二的穿戴藝術作品；「3D立體點膠畫」是以點膠技術取代傳統筆刷，繪出立體層次與流動色彩的畫作；「膠封植物標本」則是將植物與物件封存於透明膠中，讓創作者可以留住美好的瞬間。

魏自立透露，藝術膠的材料已對外銷售七十多個國家，目前也有來自八個國家的人員接受過膠藝所的師資課程訓練，並各自回去創業，看到大家把台灣生產的產品帶到國際，就是立璽科技與膠藝所「立足台灣，黏接全球」的最佳示範。

魏自立表示，他正在思考下一步的計畫，包括未來持續與國內外客戶、藝術設計系所合作，推出主題展覽與進階膠藝師資班，培養更多「膠藝藝術家」，希望更多的新銳設計師與台灣藝術家共同參與膠水創作，發掘更多材料應用的藝術創作可能性，「讓我們的膠，流動每一種可能」。