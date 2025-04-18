Google被美法官裁定壟斷數位廣告市場　將提上訴

▲Google被裁定壟斷數位廣告市場。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國一名聯邦法官今天裁定，Google在數位廣告市場上構成非法壟斷，這是8個月內第二次有聯邦法官做出類似裁定。Google法規事務副總裁馬爾霍蘭表示將對此判決提出上訴。

2023年，美國司法部和多個州對Google提起訴訟，指控Google使用反競爭、排他性和非法手段，來消除或大幅減少對其數位廣告技術主導地位的任何威脅。負責審理此案的聯邦法官布林克馬今天裁定Google非法壟斷。

根據紐約時報報導，美國政府主張Google在數位廣告市場的三個環節具壟斷地位，包括線上出版商用來管理廣告版位的工具、廣告主用來購買這些版位的工具，以及促成這些交易的軟體。布林克馬在其中兩項判決中裁定政府勝訴，但駁回了廣告主用來購買廣告版位工具的指控，認為政府未能證明這部分構成一個真實且明確的市場。

Google法規事務副總裁馬爾霍蘭表示「我們在本案中贏得了一半，對於另一半我們將提起上訴」。她強調線上出版商選擇Google是因為其廣告技術工具簡單、實惠且有效。

去年8月，另一名聯邦法官也裁定Google非法維持搜尋市場的壟斷地位，案件目前進入補救措施階段。紐時指出，這些裁決加上後續的補救措施可能會遏止Google的影響力，並可能導致Google進行重大重組。

針對Google的訴訟案只是美國監管機構約束科技業者的行動之一。美國聯邦貿易委員會（FTC）對Facebook母公司Meta的反托拉斯案已於本週開庭，Meta執行長祖克柏連續數日出庭作證。Meta可能被迫出售Instagram和WhatsApp。此外，FTC對亞馬遜的反壟斷訴訟也在進行中，蘋果公司則面臨司法部的反壟斷訴訟，被控阻礙外部軟體與其設備整合。