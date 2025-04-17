腹痛看YouTube學開刀！男在家自我「開膛剖肚」找病因...下場超慘

▲男子在家自行開腹手術並縫了11針，麻醉藥效退了後，卻劇痛難耐。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／鏡週刊

YouTube上的醫療資訊琳瑯滿目，但絕非萬能。一名印度32歲男子曾因闌尾炎開刀，近年受腹痛所苦，未料，他竟異想天開，自行在YouTube上學習手術，並購買刀具在家進行開腹手術及縫合。然而，麻醉藥效過後，他因嚴重併發症劇痛難耐，他的慘叫聲嚇壞家人，將他緊急送醫，所幸已脫離險境。

綜合外媒報導，居住在印度北方邦沃林達文的32歲男子拉加（Raja Babu），自14歲割除盲腸後，近年來一直腹痛，多次就醫檢查仍未能找出病因，讓他非常痛苦。

在走投無路的情況下，拉加竟鋌而走險試圖「自行解決」問題，他先透過YouTube觀看相關手術影片，接著從市場手術刀、麻醉藥等醫療用品，並於3月19日在家中大膽地為自己進行手術，自行麻醉開腹並縫合了11針。

然而，拉惹術後卻發生嚴重併發症，難以忍受的疼痛讓他發出淒厲的慘叫，嚇壞他的家人，隨後將他趕緊送往醫院治療。當地醫生指出，拉加多年前曾因盲腸炎開刀，近幾個月腹部再度疼痛，他竟自行劃開一道7吋傷口，意圖找出疼痛根源並取出「東西」，但最終未能如願。目前他的情況已趨穩定，正在恢復中。



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