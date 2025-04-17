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白營罷綠委團體也出包　「發明」無效連署書版本急通知民眾重簽

▲民眾黨支持者出席掃除綠衛兵誓師大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨掃除綠衛兵誓師大會。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

民團罷免傅崐萁的二階連署行動，日前部分連署書出現格式錯誤，罷團呼籲曾參與二階連署的民眾盡快補簽，遭藍白陣營告發偽造文書。而民眾黨主席黃國昌主導的「掃除綠衛兵」志工團隊也出現類似情事，該團隊16日公告，之前提供的連署書包含雙面印刷設計，背面是已排版好的信封樣式，原意是希望能方便寄件，但根據中選會的規定：「連署書背面不得有任何印刷內容（包含文字、圖案）」，連署書可能無效，即日起全面停用，呼籲民眾改用新版，若已經填寫，也懇請重新列印、重新填寫一次。

大罷免如火如荼進行，花蓮罷團日前出現部分連署格式錯誤，引起藍營痛批，更赴花蓮地檢告發涉嫌偽造文書，無獨有偶，民眾黨掃除綠衛兵團隊表示，必須向所有熱心支持罷免行動的朋友們說明一件事，也請大家務必幫忙協助轉知。過去幾天，我們提供了一份連署書的 PDF 檔案，其中包含雙面印刷設計，背面是已排版好的信封樣式，原意是希望能方便寄件，減輕大家填寫、包裝的負擔。

掃除綠衛兵指出，我們的本意，是想讓事情更簡單。但根據中選會的規定：「連署書背面不得有任何印刷內容（包含文字、圖案）」，這種雙面列印方式可能會導致整張連署書無效。因此，我們已在第一時間決定：即日起全面停止使用雙面印刷版本。

掃除綠衛兵呼籲，請大家改用新版：單面列印、用空白信封寄送（信封上寫寄件地址）、貼上郵票，寄至：台北市文山區興隆路郵局44號信箱 掃除綠衛兵收，已經重新上傳單面列印用的 PDF 檔案，並製作簡單教學圖卡，讓大家清楚知道怎麼做最保險、最合法、最有效。原本的網址和產生器的內容我們換成新的，但網址仍然有效。

掃除綠衛兵拜託，要再次誠懇感謝每一位簽連署書、幫忙印、幫忙寄、甚至協助朋友填寫的朋友。如果你已經使用了雙面版本，我們很抱歉，但為了保護你的心意不被白費，我們懇請你：重新列印、重新填寫一次。我們知道這不方便，但這是我們守住合法、守住正當性的唯一方式。我們會負責，也絕不讓支持者的善意被浪費。民主不能靠僥倖，而要靠細節。讓我們一起，走得更穩、更乾淨。

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