快訊／美國首例！　加州起訴「川普關稅戰」濫權：違法

▲加州州長Gavin Newsom。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美國加州州長紐松於當地時間16日宣布，針對川普政府的關稅政策提起訴訟。他批評川普政府濫用關稅政策，稱其行為「違法」，並給美國經濟帶來嚴重的混亂和破壞。加州因此成為全美首個就關稅問題起訴川普政府的州。

紐松在聲明中指出，川普的「非法關稅」已經對加州的家庭、企業和經濟造成混亂，推高物價，威脅就業，並擾亂供應鏈，增加成本，導致加州經濟損失數十億美元。他還在社交媒體上強調，川普無權徵收這些破壞性的關稅，並稱這些政策給美國帶來了巨大的損失。

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

根據加州州長辦公室的聲明，這項在加州北區聯邦地區法院提起的訴訟，將請求法院宣佈川普政府徵收的關稅無效並禁止其實施。聲明特別指出，川普無權單方面對墨西哥、中國、加拿大等國徵收關稅，或對全部或部分商品加徵10%的關稅，這種做法是「非法且史無前例的」。

州長辦公室提供的數據顯示，加州是美國經濟最強的州，2023年該州國內生產總值達3.9萬億美元，2024年進出口貿易總額接近6750億美元。加州也是美國最大的進口州，出口方面，墨西哥、加拿大和中國是其三大出口目的地，佔2024年該州1830億美元出口商品總額的三分之一以上。