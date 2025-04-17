▲貳樓餐飲邁入新時代！新總部進駐北士科，打造員工有感幸福職場。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者黃稜涵／採訪報導

深受消費者喜愛的餐飲品牌「貳樓」，今年邁入第17年，年營業額突破15億元，迎來全新里程碑！品牌不僅完成識別系統全面升級，更以創新的主題餐廳設計、穩定的品牌經營，深受年輕世代與家庭族群的喜愛。貳樓的品牌DNA重視的是與「人」之間的連結與信任，重視顧客體驗，也珍視與夥伴一同努力、共享成就的過程，也成為貳樓不斷進化的核心動能。與多數餐飲集團追求快速擴張不同，貳樓始終以「人」為核心，這份人味來自創辦人黃寶世的性格與價值觀，讓品牌不僅是一間餐廳，更是充滿溫度的所在。

▲貳樓餐飲貳樓餐飲集團創辦人暨董事長黃寶世。



黃寶世回憶，「我16歲開始做餐飲，當時就接觸到很多不同背景的人，讓我很早就學會如何與人共事、如何建立信任，這段經歷對我來說非常重要，也成為我創立貳樓時的初衷，讓大家都能參與、都有發聲的機會，無論是開店理由、風格設計，甚至到公司制度，都是與夥伴們一起討論出來的，我們在做每件事前，一定要問清楚『為什麼做』，而不是只告訴大家『怎麼做』。唯有理解背後的意義，工作才會充滿創作感，也才走得長久。」

▲貳樓品牌的DNA是「人」，黃寶世強調當團隊有共識，就能走得更遠、更長久。(圖／記者劉亮亨攝)

貳樓每一家分店，都是一場從零開始的創作過程，品牌的特色來自於經營者與夥伴們，透過不斷溝通討論，讓創意真正落實在每家門市之中，黃寶世表示：「經營公司有三個角度，分別是自己、同仁、客人，我們要找到一個好的平衡，因為我不希望是為了做而做，也不是複製門市模式，而是真正從地緣文化出發，創作出具有在地故事的空間與菜單。」



像是在台南的門市，因為它是四五十年的房子，我們以洋宅為靈感，設計專屬的果乾、蜜餞風味的飯，吃起來有甘甜感，這是其他門市沒有的，「複製門市沒有生命力」黃寶世強調，「我們要的是靈巧與創意，打造出屬於每個地區、每位顧客的專屬體驗，讓每間分店都能展現不一樣的創造力。」

▲▼貳樓每一家分店，都是一場從零開始的創作過程，黃寶世強調「複製門市沒有生命力，我們要的是靈巧與創意」。

黃寶世帶領品牌不斷創新與進化，為了讓夥伴有更好的環境激發靈感、發揮想像力，而舒適的工作環境以及幸福的職場氛圍，是觸動新總部選擇落腳北士科的主要原因，同時也與他熱愛運動有關，「我常參加很多耐力型的賽事，若是我的課表要執行長距離的時候，我就會去跑洲美快速道路那一段，那一段非常舒服，有很好的腳踏車道，也有很好的跑道，緊臨淡水河，一側是山巒，擁有非常好的大自然環境，我那時候心想，如果辦公室能搬來這裡該有多好，所以後來就選擇在北士科的遠雄商舟。」

▲▼熱愛運動的黃寶世常參加耐力型賽事，最常跑的就是洲美快速道路，跑步時看到北士科的快速發展。



餐飲市場變化很快，因此團隊的腳步也要更靈活、有彈性。新的辦公環境讓團隊變化隊形更迅速、不容易僵化，豐富的綠地和運動空間，更提升員工的創造力與凝聚力，黃寶世指出，「搬過去有一個很重要的觀念，『創作』對我們公司很重要，所以不能讓夥伴在高壓、緊湊的環境下工作，而這裡不像傳統商業區那樣擁擠，擁有永久綠地與開放視野。」

黃寶世也提到，「新辦公室空間比較大，落地窗可以看到開闊的景色，讓夥伴可以發想一些事情，我會造成一些天然的造景，讓夥伴可以去放空和運動，激發出更多創意靈感，這跟我們公司經營的文化有很大的關係，因為我們沒有那麼那麼的目標導向，我們很強調在做每一件事情的時候，要有一些創作在裡面，所以這些小環境，對我們來說，更能夠去激發這些想法，這就是為什麼選遠雄商舟的原因。」

▲為了給夥伴們更舒適、更啟發創意的工作環境，貳樓新總部選址北士科「遠雄商舟」。



從品牌創新到文化實踐，貳樓一步步用行動詮釋「創新能量、勇於突破、與人連結」的品牌精神，新總部進駐北士科，打造運動休閒與創意兼具的幸福職場，為品牌注入嶄新生命力的同時，也讓每位夥伴找到歸屬感，激發無限創意，共同推動品牌持續成長。



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