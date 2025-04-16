國內機場建設首例　高雄機場新航廈啟動碳足跡盤查

▲民航局長何淑萍（中）與高雄機場新航廈施工廠商共同宣示啟動我國首例指標性機場工程。（圖／民航局提供）

記者周湘芸／台北報導

交通部民用航空局今天召開高雄新航廈工程碳足跡盤查啟始會議，為國內機場建設首度導入碳足跡盤查。民航局長何淑萍指出，盤查結果將作為其他機場工程標竿，透過具體數據與實例，建立未來推動減碳工作基礎。

政府訂定2050年淨零碳排政策目標，民航局首次於機場工程中導入碳足跡盤查機制，以高雄國際機場新航廈工程計畫為標的。民航局表示，將針對高雄國際機場新航廈計畫中「東側立體停車場工程」及「A滑行道北移工程」，進行碳足跡數據的蒐集與計算，盤查結果不僅有助於掌握高碳排放來源，也能作為未來工程規劃與改善措施的重要依據。

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民航局指出，此次碳足跡盤查將依據國際標準ISO14067進行，涵蓋建材製造、施工過程、運輸與設備使用等各階段的碳排放量計算，確保數據準確且具公信力。

民航局今邀集高雄國際航空站、專案管理暨監造單位亞新工程顧問股份有限公司、美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司、大林聯合建築師事務所、統包單位上鋌營造股份有限公司、義力營造股份有限公司及台灣衛理國際品保驗證股份有限公司等代表，共同完成「碳足跡盤查合作宣言」簽署。

何淑萍表示，民航局將以此案為起點，推動機場工程逐步建立具透明度的碳管理制度，與國際接軌，同時與各相關單位合作，共同研擬低碳建材應用、綠色施工技術及節能設備導入等策略，落實機場工程的節能減碳目標。