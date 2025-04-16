斥資50億美金改裝　阿聯酋航空新客艙6月起載客

▲阿聯酋航空豪華經濟艙融合舒適體驗與奢華感。（圖／阿聯酋航空提供）

記者周湘芸／台北報導

阿聯酋航空宣布，斥資50億美元推動機隊升級改裝，涵蓋220多架A380和波音777客機，將自6月起投入載客服務，預計2025年9月將有46個航點由新一代客機執飛，屆時台北出發的旅客，於杜拜轉機前往曼徹斯特、米蘭、里斯本、都柏林、約翰尼斯堡與開普敦等觀光勝地都有更多元的艙等選擇。

阿聯酋航空表示，全新改裝的A380與波音777客機，皆配置新一代客艙設計及豪華經濟艙，其中，A380客機將自6月6日起，服務往返杜拜與曼徹斯特的EK017／018 航班，並在7月1日起執飛EK091／092 航班前往米蘭，於全球19座城市提供四艙等服務。

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阿聯酋航空也說，6月後每周將提供多達5,000個豪華經濟艙座位往返杜拜與英國；米蘭則成為繼波隆那後，第2個採用豪華經濟艙產品的義大利大城；波隆那也預計在6月迎接全新A350客機。

除了A380客機，阿聯酋航空表示，配有全新機艙內裝與豪華經濟艙的四艙等波音777客機，6月起陸續導入其服務至8個新航點，包括里斯本、都柏林、馬爾地夫、香港、加爾各答、可倫坡、約翰尼斯堡及開普敦。

阿聯酋航空表示，豪華經濟艙融合舒適體驗與奢華感，旅客享有寬敞的座椅空間、個人專屬充電插座、木紋餐桌及側邊的雞尾酒桌等，另可一品阿聯酋航空豪華經濟艙專屬的Chandon Vintage Brut 2016氣泡酒與多樣飲品。

另外，國泰航空也宣布，今年8月起，全航線都將配備椅背機上娛樂系統及高速無線網路服務，屆時不論選乘任何客艙及航線，都能享受頂尖娛樂系統與流暢無線網路服務。