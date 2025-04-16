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彰化和美休旅車遭撞翻　駕駛竟負傷落跑！身分曝光

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美鎮鹿和路六段昨（15日）下午發生一起離奇車禍，一輛Toyota Wish休旅車與白色掀背車猛烈碰撞後當場側翻，車身更直接插入路旁檳榔攤的狹窄縫隙中，場面驚險萬分。令人訝異的是，休旅車駕駛自行脫困後棄車逃逸，經查是23歲的黎姓逃逸移工，當時他穿著黑色吊嘎，負傷在巷弄內狂奔。

▲彰化和美鎮車禍，休旅車側翻駕駛落跑。（圖／民眾提供）

▲彰化和美鎮車禍，休旅車左轉與直行車碰撞側翻插入檳榔攤，駕駛落跑。（圖／民眾提供，下同）

從曝光的監視器畫面可見，當時白色掀背車正沿鹿和路直行，而Wish休旅車則準備左轉進入巷弄，兩車在路口發生激烈碰撞。撞擊力道之大，導致休旅車瞬間側翻，車頭更直接卡進兩間檳榔攤間的窄縫，車身嚴重凹陷變形；白色掀背車的保險桿也被撞落，現場滿地碎片，檳榔攤外圍設施亦受波及。

▲彰化和美鎮車禍，休旅車側翻駕駛落跑。（圖／民眾提供）

▲休旅車側翻駕駛落跑。

撞擊聲響巨大，附近店家立刻外出關切，一度以為有駕駛及乘客2人逃逸，警方調閱監視器，確定只見到休旅車駕駛迅速從車內爬出，不顧身上傷勢，拔腿就往巷弄深處狂奔，消失在街角。附近店家對駕駛的舉動感到困惑，直到警方調查後才發現，該名黎姓男子竟是2年前從雇主公司逃逸的移工，疑似因擔心身分曝光才冒險逃離現場。至於白色掀背車的何姓駕駛則因撞擊受傷，送醫治療後無大礙。

▲彰化和美鎮車禍，休旅車側翻駕駛落跑。（圖／民眾提供）

▲休旅車側翻，掀背車擋泥板整個掉落。

警方初步研判，事故原因可能與白色掀背車未注意車前狀況、休旅車轉彎時未禮讓直行車有關，但確切肇事責任仍需進一步調查。目前正擴大調閱周邊監視器，追查黎男下落。

這起離奇車禍所幸未造成嚴重傷亡，但驚險畫面仍讓民眾餘悸猶存。警方提醒，用路人行經路口應減速慢行，轉彎車也須禮讓直行車輛。

▲彰化和美鎮車禍，休旅車側翻駕駛落跑。（圖／民眾提供）

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