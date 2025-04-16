砸44萬打賞女直播主！老翁撿回收、睡天橋也要「助人」

▲大陸一名73歲老翁沉迷斗內女直播主，7年來打賞了超過10萬人民幣。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

大陸廣州一名73歲陳姓老翁，沉迷於「斗內」女直播主，7年內打賞超過人民幣10萬元（約新台幣44.2萬元），不僅花光自己的退休金，還將大部分兒子給的贍養費拿去「幫助她們」，最終被兒子趕出家門，只能睡在家附近的天橋旁，並依靠撿回收維生。然而，老翁仍把賺到的錢用來打賞，更堅稱自己沒有被騙，強調「兒子給的錢怎麼花，自己說了算，兒子無權干涉」。

根據陸媒《廣州日報》報導，老翁的小兒子表示，母親在7年前中風後，父親便開始在網路上打賞女直播主，每個月花費人民幣2至3千元（約新台幣8847至13273元），7年來已超過人民幣10萬元，不僅用光退休金，還將他與哥哥給的贍養費拿來斗內，沒錢了就討錢，要不到還會在家裡大吵大鬧，甚至對他們出手。

老翁的小兒子坦言，他實在是忍無可忍，才要求父親搬出去住，如果父親這行為不改，就不可能讓他回家。

對此，老翁直言，兒子給的錢，想怎麼花都是他說得算，兒子們無權干涉，他是因為看到這些女直播主太辛苦，才會心甘情願打賞，想要幫助對她們，而且看到女直播主開心，他也會感到開心，自己並沒有被詐騙。

老翁的小兒子無奈說到，他的收入不高，全家過得十分拮据，而父親年紀大了，還有高血壓、糖尿病，父親這樣的打賞行為是在「透支養老金和救命錢」。但老翁的小兒子也認為，父親會這麼做，是因為缺乏關愛，心理健康出問題，所以他會讓大姊和大哥打電話關心父親，多陪對方聊天，緩解父親的孤獨感。

針對此情況，社區管委會已經介入，希望改善老翁與兒子間的關係，也幫助老翁建立正確的消費觀念。該社區的管委會人員也強調，「希望透過親情感化，讓他（老翁）早日回歸家庭」。

消息曝光後，不少網友紛紛感嘆，「網路上賣慘的人多了去了，怎麼不幫助這些人，就幫女主播」、「突然間覺得他兒子挺可憐的，遇到這種不省心的父親，他得多鬧心啊」、「想太多了，你們的關愛怎麼可能取代美女的呼喚」、「多去老人活動中心參加老人的活動，太沉迷於網路直播，既花錢，又影響家庭和睦」、「就應該跟小孩一樣，設定保護機制，限制消費額度」。

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