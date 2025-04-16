回台看到一條新聞　矢板明夫吃驚：台海軍事平衡重大變化

▲矢板明夫認為，圍繞台灣海峽的軍事平衡，已經發生一個重大變化。圖為我海軍沱江艦。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

日本資深媒體人矢板明夫表示，回台灣看到一條新聞，讓他吃了一驚，在漢光41號軍演進行中，前美軍駐韓四星上將首度以「顧問」身分，編列入台軍演習架構，成為參謀總長梅家樹的顧問。他認為，可看出圍繞台灣海峽的軍事平衡，已經發生一個重大變化。

矢板明夫在臉書說，第三次「台日友好訪問團～與矢板明夫同遊大阪萬博2025」，15日結束了五天四夜行程，順利返回台灣，這次他們訪問日本關西地方，受到各界熱烈歡迎。

矢板明夫指出，「回到台灣之後，看到了一條新聞，讓我吃了一驚」，在漢光41號軍演進行中，前美軍駐韓四星上將艾布蘭（Robert Bruce Abrams）首度以「顧問」身分，編列入台軍演習架構，成為參謀總長梅家樹的顧問。

▼前美軍駐韓四星上將艾布蘭。（圖／美國駐韓美軍司令部官網）



矢板明夫提到，如果把這條新聞，和幾個星期前日本的前統合幕僚長（參謀總長）岩崎茂，接受行政院長卓榮泰的邀請，出任行政院顧問的新聞聯繫在一起來看，就可以看出圍繞台灣海峽的軍事平衡，已經發生一個重大變化。

矢板明夫表示，美軍和日軍在防衛台灣一事上，和台灣方面展開全面合作，在行政和軍事方面，都開始向台灣提供意見；表面上看，日美這兩位上將是以私人身分協助台灣的，但這種可能影響本國外交關係的人事任命，一定是經過當事國首腦同意。

矢板明夫說，而且在防衛問題上，日本的角色主要是配合美國，所以從中可以推測出，這就是美國川普總統的意圖，簡單地說，就是「日美和台灣聯手，保衛台海和平」。

矢板明夫指出，最近幾個星期，他看到台灣媒體有很多對川普總統批評的聲音，主要是認為川普在關稅問題上，好像對台灣並不是很友善，「我認為，在經濟問題上爭取台灣的最大利益，是無可厚非的。但是，硬要把經濟問題和安全問題扯到一起，說什麼『川普棄台』、『美軍不會來』等，帶風向讓民眾懷疑美國，這些言論就可能是別有用心了。」

矢板明夫認為，日本和美國是軍事上、外交上長年的盟友，但雙方在經濟上也一直有各種各樣的摩擦和對立，在紡織品、半導體、汽車等眾多問題上，都曾經有過非常激烈的貿易談判，「所以現在中國正在利用各種手段企圖分化台美關係，這一點大家一定要看清楚。」