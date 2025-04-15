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4款「國民美食」吃多恐害糖尿病！滷味也上榜　醫師給建議

▲▼ 滷味是台灣的國民美食之一。（圖／載自pixabay）

▲滷味是台灣的國民美食之一，不過當中暗藏陷阱，醫師提醒若常吃的話，可能會罹患糖尿病。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台灣的國民美食讓許多人愛不釋手，更是吸引大量觀光客慕名到訪。不過，家醫科醫師范亞萱提醒，多種國民美食常常以碳水化合物為主，若太常吃肉圓、羹麵、滷肉飯及滷味等美食，更可能因此罹患糖尿病，多吃的話不利健康。

范亞萱在YouTube上表示，台灣的美食有許多隱形陷阱，並非放縱亂吃甜食、亂喝飲料才會罹患糖尿病，許多國民美食都是以碳水為主。

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范亞萱舉例，包含肉圓、羹麵等食物，尤其羹麵是勾芡而成，勾芡所用的地瓜粉、樹薯粉加上麵體，就是一組「碳水加碳水」的組合，「其實非常NG」。

▲▼滷肉飯是著名的台灣美食之一。（圖／載自pixabay）

▲滷肉飯是台灣的國民美食之一，不過當中暗藏陷阱，醫師提醒若常吃的話，可能會罹患糖尿病。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

此外，范亞萱還說，滷肉飯、滷味當中的醬汁藏了滿滿的糖，這些東西又常常被當成正餐，長期吃下來的話，很容易增加罹患糖尿病的風險。

范亞萱建議，想要避免罹患糖尿病的話，可以做到3點，分別如下：

一、均衡飲食，避免單一攝取碳水及醣類，並適時補充蛋白質及蔬菜，避免血糖波動。

二、培養運動習慣，從最簡單的飯後散步15分鐘開始，若能養成每周150分鐘的中強度有氧運動及2次肌力訓練則最好。

三、減肥減脂，尤其是腹部內臟脂肪，對於改善胰島素敏感性相當有效果。

 
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