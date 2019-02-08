雷皓明／網路上罵人，也會被告妨害名譽？

▲在網路世界，縱使謾罵的對象是他人創設的虛擬角色、帳號或暱稱，仍然會成立「妨害名譽」的相關罪責。（圖／視覺中國）

事務所裡有一位助理，幾乎天天都比我還要晚離開辦公室，不知道的人還以為我多壓榨他─結果他留下來，只是為了用辦公室的光纖網路打線上遊戲LoL（英雄聯盟），理由是網路順，他的實力才發揮得出來。我聽了只是笑笑。

有沒有實力，我是不清楚，倒是有時候看他被敵方殺得哇哇叫，還滿紓壓的。「又輸了？」我問，雖然看他一臉氣憤，答案應該很明顯。「隊友不給力啊，還說我是『他媽的死廢物』、『玩輔助不出眼石，只想當撿頭狗』。」「哈哈哈！遊戲而已欸，有必要口出惡言嗎？這可能構成公然侮辱的。」

「可是我在遊戲裡用的帳號是暱稱欸。告得成嗎？」

「當然可以。」

在網路世界裡，縱使謾罵的對象是他人創設的虛擬角色、帳號或暱稱，仍然會成立「妨害名譽」的相關罪責。過去五年來的妨害名譽刑事案件，就有大約23％是在網路上發生的（8,549件裡有1,938件）。

現代人以暱稱、別名或帳號，在網路上從事各項活動，可能不知道彼此在現實世界的姓名、相貌、性別、出生年月日、職業、嗜好等，足以確認真實身分的資訊。然而，現實世界的人們透過網路，使用暱稱、別名或帳號等化身進入虛擬社群，以此名義展現自己，並與其他人的網路化身進行競爭、合作等互動交往，而逐漸在社群成員間建立起人際網絡，構築屬於該化身在社群裡的人際關係、聲譽評價；個人在現實世界中，也是在不同場域裡扮演角色、展現自己，以各種形貌與不同場域的成員建立連結、產生評價，兩者是一樣的。

所以，無論是個人在現實世界或虛擬社群所展現的人格形貌，法律上都該給予相同的保護。在遊戲中對於他人角色的無禮謾罵，已逾越營造遊戲情境或經營角色性格所必須，足以貶低玩家間對於受謾罵者的評價，自應負擔公然侮辱罪責（參見「台灣高等法院105年度上易字第1201號刑事判決」）。

網路罵人，小心罪加一等的「加重誹謗罪」

依照《刑法》第310條規定，比起一般以口述的方式到處說人壞話，使人名譽受損而成立的「誹謗罪」，若是改以散布文字、圖畫等有形的方式傳述，而使他人名譽受損，更會成立「加重誹謗罪」，可處兩年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。

▲憲法所保障的言論自由，以不侵害他人的權利為前提，心有不快時最好先深呼吸，讓自己先冷靜。（圖／視覺中國）

現今網路上的交流，絕大部分是透過文字、圖像、影音的方式，相互傳遞訊息或分享資源，好比在自己或他人的臉書留言、參與網路論壇或討論區的議題、轉發分享時事照片或生活動態，一旦內容有涉及毀損他人名譽的情況，往往皆以「加重誹謗罪」論處。

從過往判決中，如果拿所有「妨害名譽」的刑事案件來看，判刑兩個月以上的，占所有處刑案件的16％；但是，涉及網路的案件，判處兩個月以上有期徒刑的占了26％。網路世界凡走過必留下痕跡，截圖蒐證簡便又容易，因此奉勸大家在網路上更要謹言慎行，不要到了被罰的時候，才真的體會到什麼叫做「一字千金」。

言論自由，以「不侵害他人的權利」為前提

有人會質疑：「那我的言論自由咧？所以我在網路上就啥都不能說？」

《憲法》第11條明文保障言論自由，國家本應給予最大限度之維護，使個人於實現自我、溝通意見、追求真理及監督各種政治或社會活動之功能得以發揮。但為了兼顧對個人名譽、隱私及公共利益之保護，法律仍得對言論自由依其傳播方式為合理之限制（參見「司法院釋字第509號解釋」）。因此，無論是在現實生活或網路世界中，對於他人事務的評論要把握下列原則，確保自己不會誤觸妨害名譽的相關罪責：

1.就事論事，避免使用個人情緒性、侮辱性的攻擊字眼。

2.確定發表內容的真實性，不可道聽塗說。

3.有關個人私生活領域的問題，比如說外遇，切勿公開地談論或傳述，就算事實如此也不行。

4.例外情形：對於某些必須接受公眾檢視的事務，如果針對其發表了個人的意見或主張，儘管話說得難聽了一點，仍然受到言論自由的保障。舉例來說：

4-1.針對政治人物施政的評論：某作家在某立委的臉書粉專留言「政治核廢料」、「如果你是垃圾，也是全世界最禿的垃圾」等詞，然而法官認為，這些難聽的話都是針對該立委在其臉書粉絲專頁的留言內容所為之「意見評論」，並非形容立委個人，或單純未為評論的恣意辱罵，應屬對於可受公評的事項為適當評論，合乎合理評論的原則，故不成立「公然侮辱罪」（參見「台灣高等法院104年度上易字第1546號刑事判決」）。

4-2.針對商家的服務品質：某人與機車行發生消費糾紛，便將消費經過貼上臉書，並且評論這家店為「這輩子千萬別去的黑店」、「奸商」、「劣質廠商」，法官認為網站發表上述文字，內容主要在敘述消費糾紛所實際經歷的事實經過，並無蓄意捏造、杜撰的言論，又因貼文者認為車行未依一般正常程序提供修車服務，而稱該車行為「這輩子千萬別去的黑店」、「奸商」、「劣質廠商」，屬於依所經歷的事實所為之評論，且所刊載內容與消費者權益的公共利益有關，為可受公評之事，故不成立「誹謗罪」（參見「台灣高等法院105年度上易字第1399號刑事判決」）。

整體而言，在網路上公開針對他人說三道四或傳述他人不光采的事，風險仍是相當高的。網路上「妨害名譽」的刑事案件起訴後，有罪的比例達79％，尤其是在個人臉書上，很多人習慣當成個人日記在寫，而忽略了臉書仍屬於一個公開的網路平台，在貼文沒有設定隱私加密的情況下，大肆抱怨或細數某人的惡形惡狀並給予負面評價，一不小心就會誤觸法網，不可不慎。（本文轉載自《一不小心就被吉－白話的生活法律對策》）

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。