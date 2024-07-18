更生保護會強化性平三法法律知識　杜絕職場性騷擾

▲臺灣更生保護會邀請中國文化大學法律學系副教授黃宗旻講說「性別平等工作法上之性騷擾防治與處理」課程。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

為了建立職場友善環境，臺灣更生保護會日前邀請中國文化大學法律學系副教授黃宗旻，對總會人員講說「性別平等工作法上之性騷擾防治與處理」課程，強調性平三法的重要性，杜絕職場性騷擾。

更保於5月底，利用總會一樓會議室（實體及視訊同步），辦理「性別平等工作法」上之性騷擾防治與處理課程，由中國文化大學法律學系副教授、同時也是更保的董事黃宗旻，講授「性別平等工作法上之性騷擾防治與處理」，內容包含「性別平等工作法」、「性別平等教育法」、「性騷擾防治法」的法律知識。

黃宗旻以淺顯易懂的方式說明法規準則及性平事件發生所適用之法條，並帶入職場環境需留意的安全議題：當雇主接獲性騷擾申訴事件該如何處理與預防事件發生；法律上「職場性騷擾」是否屬性騷擾，以被害人的感受為準，不以行為人有性騷擾的意圖為必要；受僱者於非工作時間，遭受所屬事業單位之同一人，持續性性騷擾與受僱者於非工作時間，遭受不同事業單位，具共同作業或業務往來關係之同一人，持續性性騷擾，都是算是職場性騷擾。

此外，2022年施行的《跟蹤騷擾防制法》，當中所定義的跟蹤騷擾行為，已經限定在「與性或性別有關」，故全部都可以同時認定為性騷擾，更提醒更保人員尊重他人、注意自己的言詞和態度、尊重他人身體的自主權，當個人行為讓他人覺得不舒服的時候要立即停止。

更生保護會強調，已經在臺北市政府勞動局職場性騷擾防治專區的勞動部職場性騷擾通報系統已有開通帳號，提醒大家在職場上感到被言語或行為侵犯時，須向單位提出申訴，不能忽略自身安全的權益。

▼臺灣更生保護會「性別平等工作法上之性騷擾防治與處理」課程，不少外地人員採用線上課程。（圖／臺灣更生保護會提供）