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市場偷走3500元里肌肉！監視器全都錄　賠償攤主2萬獲免刑

▲▼豬肉。（圖／取自Pixabay）

▲基隆男偷市場里肌肉回家煮食，賠2萬獲免刑。（圖／示意照與本案無關／取自Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市李姓男子於2024年4月21日上午9時許，前往仁愛市場一處豬肉攤時，趁攤主不注意，偷走一袋里肌肉，返家後全都煮來吃了。林姓攤主事後清點發現豬肉短缺，懷疑遭竊，遂報警處理，警方調閱市場監視器畫面後，鎖定李男涉有重嫌，李男到案後坦承犯行，承諾賠償2萬。基隆地院審理後認為，李男所涉竊盜行為情節輕微，且已與被害人達成和解並獲對方諒解，最終判決免除其刑。

檢警調查，林姓攤商於案發當天清點攤位上的豬肉時，發現少了一大包市值約新台幣3500元的里肌肉，懷疑遭竊，於是報警處理。

警方調閱市場監視器畫面，發現一名男子在該攤位前徘徊，趁攤主不注意時，直接拿走整袋里肌肉。警方循線追查後，查出涉案男子為李姓男子。

經檢警偵訊，李男坦承偷走該袋里肌肉，並表示已經食用完畢，願意賠償攤主的損失。檢察官訊後，依竊盜罪嫌將其提起公訴。

法院審理期間，李男與林姓攤主進行調解，最終雙方達成協議，李男承諾賠償新台幣2萬元，並獲得林男諒解。

法官審酌後認為，李男所犯非屬重大惡行，且已與被害人達成調解並獲諒解；被害人甚至主動表達希望法院給予緩刑或免刑之意，考量李男並非貪得無厭、強取豪奪之人，而是因一時失慮觸法，判他免刑。

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