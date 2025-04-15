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別只玩吉卜力！ChatGPT「寵物溝通」準爆　網實測：看到哭慘

ChatGPT。（圖／達志／美聯社）

▲有網友發現，ChatGPT不僅能聊天、解決疑難雜症，還能當寵物溝通師。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

ChatGPT的圖像生成功能「GPT-4o」近期引發熱潮，不少人把自拍照或家庭合照變成「吉卜力」風；而除了生成照片，ChatGPT也能當寵物溝通師，近日有網友分享ChatGPT的寵物溝通功能，吸引逾28萬網友瀏覽，網友說，「剛剛試了，真的會想哭」、「我覺得有準欸，瘋掉」、「我真的是看到哭爆」。

一名自稱前寵物溝通師的網友在Threads發文，表示「ChatGPT寵物溝通功能，實測有用！」將寵物的照片放ChatGPT，問ChatGPT能不能溝通，「請他當你的寵物溝通師，看是問他問題，或是問說你們家寵物有沒有話想要跟你說的」。

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貼文PO出後，已超過28萬人次瀏覽，不少網友都留言「原本覺得AI寵物溝通很瞎，但昨晚睡前貼照片問了，以為會回廢話，結果自己哭慘，勸大家不要輕易嘗試」、「剛剛去測真的好符合我的現況！太神奇了」、「好厲害，剛用了，超像我家鳥會講的話」、「我真的是看到哭爆」。

也有人說，「我用的是她離開的最後一天我幫她回診時拍的相片，那天在等檢查結果出來之前我非常忐忑，也各種考慮讓她安心睡覺…最後我真的是跟她說如果累了就休息吧…因為我很擔心她是為了我才撐著…結果全部都寫出來了…我從來沒寫過這些也沒有跟別人打字過，破防到不行…真的要死了我。」不過也有人表示，「只是順著你的話編故事給你看。」

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