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惡男行車糾紛狂揍老翁！　53分鐘後國道「卡砂石車尾慘死」

記者高堂堯、黃資真／南投報導

國道3號南向221.8公里處中興路段昨(14日)上午9時許發生嚴重車禍，47歲楊姓男子駕車不明原因追撞砂石車，整台車嵌入車尾嚴重變形，警消花了50分鐘將楊男救出送醫，仍傷重不治。而事發前楊男曾與另名老翁發生行車糾紛，更下車毆打對方，老翁報案返家後才得知楊男已車禍身亡。

▲▼ 楊姓男子毆打老翁後，在國3追撞砂石車身亡。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲楊姓男子毆打老翁後，在國3追撞砂石車身亡。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投分局說明，70多歲陳姓男子駕駛自小客車正駛出加油站，直行白色自小客車險些撞上，從畫面中可以看見，駕駛楊男氣憤超車下車攔停，不斷狂揍車內的駕駛，甚至將對方拿來防衛的枴杖丟進田裡，中間加油站員工聽聞吵鬧聲後趕往制止，而楊男在吵了10分鐘後逕自離去，頭部、肩膀受傷的陳男在家人陪同下前往驗傷，並報警提出傷害、強制、恐嚇告訴。

▲男子於國道3號中興系統路段開車追撞砂石車車尾，消防隊前往救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

渠料，53分鐘後的上午9時43分，楊男駕車行經國3中興路段時，不明原因追撞同向行駛於外側車道的砂石車，半個車身當場卡在車尾，嚴重變形宛如廢鐵。

警消獲報到場先將轎車拖出後，再以破壞器材解離車身，花了將近50分鐘後，於上午10時47分將楊男救出，惟已無生命跡象，送往草屯佑民醫院搶救仍宣告不治。做完筆錄回到家的陳男，才意外從新聞上得知稍早發生車禍死亡的人，正是楊男。

▲男子於國道3號中興系統路段開車追撞砂石車車尾，消防隊前往救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子於國道3號中興系統路段開車追撞砂石車車尾，消防隊前往救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

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