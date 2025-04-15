網瘋傳蝦皮App偷讀照片　一招防止隱私外洩

▲網友驚訝發現蝦皮購物App經常在背景悄悄存取手機相簿。（圖／記者吳立言攝）



記者吳立言／綜合報導

最近有網友在Threads發文指出，他在iPhone的「App隱私權報告」中發現，蝦皮購物App經常在背景悄悄存取手機相簿，讓他嚇到不敢再用。這個消息一出，立刻引發熱烈討論，許多網友也開始檢查自己的手機，擔心個資會不小心被看光光。不過，這類狀況多半和一開始安裝App時給的權限有關。如果當初選擇允許App使用相機、相簿或位置資訊，那即使App沒打開，也可能在背景根據這些授權自動存取資料。

想知道哪些App正在背後偷偷讀取資料，iPhone用戶可以利用「App隱私權報告」這個功能來查看。從iOS 15.2開始，這個工具就可以使用，會顯示過去七天內各App的行為紀錄，包括使用了哪些權限、開了哪些網站。不過要注意的是，這功能要自己手動開啟，啟用後系統才會開始記錄，如果先前沒開，會看不到歷史資料。

如果想防止App在背景亂讀資料，可以到iPhone的設定頁面，把不必要的權限關閉。以蝦皮App為例，進入「隱私權與安全性」設定中的「照片」項目，把權限改成「不允許」或「受限制的取用權限」。不過要注意，完全關閉相簿權限的話，像是「以圖搜商品」這類功能就會無法使用。比較推薦的做法是建立一個專屬蝦皮的相簿，只給它存取這個相簿就好，其他照片就不怕被一併讀取。

其實，像蝦皮這樣的App並不是唯一會在背景讀資料的App，其他許多常用App也可能有類似的行為。建議iPhone用戶平時就養成查看「App隱私權報告」的習慣，並適時檢查與調整各App的權限設定，確保自己的個資不會被過度蒐集。同樣地，Android手機也有類似的權限管理功能，建議用戶也要善加利用，才能有效守住個人隱私。