　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

網瘋傳蝦皮App偷讀照片　一招防止隱私外洩

▲▼蝦皮。（圖／記者吳立言攝）

▲網友驚訝發現蝦皮購物App經常在背景悄悄存取手機相簿。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

最近有網友在Threads發文指出，他在iPhone的「App隱私權報告」中發現，蝦皮購物App經常在背景悄悄存取手機相簿，讓他嚇到不敢再用。這個消息一出，立刻引發熱烈討論，許多網友也開始檢查自己的手機，擔心個資會不小心被看光光。不過，這類狀況多半和一開始安裝App時給的權限有關。如果當初選擇允許App使用相機、相簿或位置資訊，那即使App沒打開，也可能在背景根據這些授權自動存取資料。

▲▼蝦皮。（圖／記者吳立言攝）

想知道哪些App正在背後偷偷讀取資料，iPhone用戶可以利用「App隱私權報告」這個功能來查看。從iOS 15.2開始，這個工具就可以使用，會顯示過去七天內各App的行為紀錄，包括使用了哪些權限、開了哪些網站。不過要注意的是，這功能要自己手動開啟，啟用後系統才會開始記錄，如果先前沒開，會看不到歷史資料。

如果想防止App在背景亂讀資料，可以到iPhone的設定頁面，把不必要的權限關閉。以蝦皮App為例，進入「隱私權與安全性」設定中的「照片」項目，把權限改成「不允許」或「受限制的取用權限」。不過要注意，完全關閉相簿權限的話，像是「以圖搜商品」這類功能就會無法使用。比較推薦的做法是建立一個專屬蝦皮的相簿，只給它存取這個相簿就好，其他照片就不怕被一併讀取。

其實，像蝦皮這樣的App並不是唯一會在背景讀資料的App，其他許多常用App也可能有類似的行為。建議iPhone用戶平時就養成查看「App隱私權報告」的習慣，並適時檢查與調整各App的權限設定，確保自己的個資不會被過度蒐集。同樣地，Android手機也有類似的權限管理功能，建議用戶也要善加利用，才能有效守住個人隱私。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
594 2 8110 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普考慮汽車零件關稅豁免　8台廠盤中亮燈漲停
黑道金牌學霸「京葵」又被抓！喬60萬車損...竟喊出天價15
川普下波關稅衝擊藥品？　邱泰源：癌症藥有可能漲價
行車糾紛狂揍老翁！　他53分鐘後上國道慘死
台灣民意民調／賴清德不滿意度45.7%創新高　他分析2原因造
白種元形象跌谷底！　新節目「無限期延播」
AMD宣布採用台積電先進2奈米產品　蘇姿丰：重要合作夥伴

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

果粉注意！Apple Watch 「10週年徽章免費換」　實體兌換方式看這

網瘋傳蝦皮App偷讀照片　一招防止隱私外洩

高CP電競手機realme 14 5G登場！宣布合作《Free Fire》菁英盃

小心！假LINE官網現蹤　搜尋引擎也可能被利用

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

【婚前VS.婚後】重溫老婆婚前穿搭 老公見反差超大笑翻

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

調皮娃爬櫃子下秒傾倒！媽見物品散落一地眼神死

#國道 白車疑未減速追尾名車　車頭全撞毀...目擊駕駛驚叫

正妹媽深情唱蔡健雅《Beautiful Love》 結尾撩頭髮太美惹！

果粉注意！Apple Watch 「10週年徽章免費換」　實體兌換方式看這

網瘋傳蝦皮App偷讀照片　一招防止隱私外洩

高CP電競手機realme 14 5G登場！宣布合作《Free Fire》菁英盃

小心！假LINE官網現蹤　搜尋引擎也可能被利用

肯德基鬆餅雞腿堡開賣3天缺貨　業者加開預購「明天截止」

高雄賓士刷倒路邊整排機車下秒肇逃　警調監視器追車主

川普「關稅政策」一再修改　陸外交部勸美：放棄極限施壓

預言大罷免藍營台北市最危險！　林濁水：至少2、3個被罷掉

川普考慮汽車零件關稅豁免　8台廠盤中亮燈漲停

80歲阿公「大阪世博」大喊有炸彈！安檢200人急疏散　他下場慘了

家登日本久留米廠動土　加速滿足海外客戶需求

公務員請生理假被刁難　主管喊「下午去家訪」納入考核！兩派論戰

「180名涉詐台人」被送中國！外交部抗議　網酸爆：要回來輕判？

藍委衝北檢聲援「罷吳四騎士」　綠委：就是你們把青年推向法律邊緣

【真．笑翻】見友人對臉拔罐急吃瓜　下秒自己笑到翻

3C家電熱門新聞

蝦皮偷讀照片？其實一招就能擋！

Apple Watch10週年徽章免費換

高CP電競手機realme 14 5G登場

iPhone 17模型機流出　細節搶先看

開車不分心 ！ETtoday語音新聞再升級

2025開春平板人氣王TOP 10

Google最新彩蛋「能抓151隻寶可夢」　1步驟超重要！

外媒爆iOS 19「介面超大變化」

假LINE官網現蹤搜尋引擎也可能被利用

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

LINE必備「9種功能」一次看

FB上互搜就變...「建議好友」？

Instagram傳將推出iPad專屬App

疑似iPhone 17 Air模型機曝光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

雲林男西濱逆向飆撞轎車畫面曝　倒地當場慘死

快訊／8級強風來了　下波「鋒面掃台」時間曝

赴韓旅遊注意！日本「止痛神藥」不能帶

前大使介文汲預言：川普30天後必向中國求和

白種元新節目「無限期延播」

張兆志公開「霸凌前妻」黑粉群　點名陳沂、鍾明軒

貴婦奈奈將投案！　逃亡7年突寫「千字文」爆祕辛

台中惡火母緊抱2幼女燒到碳化

貴婦奈奈的「機智逃亡生活」直擊　撿別人不要的來用

家裡超窮！大學打工「每天30元吃飯」　她逆轉進台積電

NBA太陽開除去年才簽16億合約教頭

富爸爸去年送子女共480萬　誤解贈與稅規定慘噴47.2萬

歌手JJJ病逝　經紀公司悲痛證實

美飛機墜毀6死！罹難者全是高學歷菁英

獨／台灣最神祕兇殘黑幫頭子落網

更多

最夯影音

更多

嘉義女騎士壓困車底！　自行爬出起身...隔天突身亡

#舉重 槓鈴撞牆破大洞　她看直接傻眼拿筆簽名紀念

【載具富翁】印載具紋身貼去便利商店實測大成功！

【烈焰狂燒】 #陽明山 小油坑恐怖火舌狂竄

【徵未來兒媳婦】爸搞笑列各種優點XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面