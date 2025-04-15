韓女硬開飛機逃生門！機長急煞「疏散滑梯放下」　她被逮委屈喊好悶

▲首爾航空。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／編譯

韓國經常發生有飛機乘客在未經允許的情況下亂開緊急逃生門的事故！今（15）日上午，一架從南韓濟州島飛往金浦機場的廉航班機，正當飛機準備起飛時，突然一名年輕女乘客大喊「好悶」，接著竟然直接打開逃生門，導致逃生滑梯被放下，航班只好取消起飛，202名乘客行程受影響。

根據韓媒《中央日報》、《KBS News》，韓亞航空旗下廉航「首爾航空」（Air Seoul）編號RS902航班，原本預計15日上午8時15分（台灣時間上午7時15分）準備從濟州國際機場飛往金浦機場，正當飛機在滑行道等候指令起飛時，突然機上發生一陣騷動。

警方指出，當時機上一名年約30歲出頭的女性乘客，疑似因為感到煩悶，竟然直接強制打開機上的逃生門，導致逃生用的充氣滑梯被放下，該架飛機故障無法啟動，影響到飛機起飛安全，機長只好緊急煞車。過程中，機上空服員急忙阻止女乘客的舉動，並在之後依現行犯逮捕，交給航空警察隊。

女乘客在接受警方調查時表示，「其實我罹患幽閉恐懼症，因為感到很悶，所以才打開飛機門」；警方證實，該名女性先前確實曾因幽閉恐懼症而接受精神科治療。

其他乘客透露，當飛機準備進入跑道起飛時，其中一名女乘客竟然喊著「好悶」，並打開逃生門。另一名乘客對於行程因此受影響而延誤感到焦急，「我早上7點40分搭機，原本預計8點出發，你看現在已經10點06分了，時間就像金錢一樣珍貴。」

機上總共搭乘202名乘客，在機長緊急停下飛機後，該架飛機停在濟州國際機場滑行道約1個多小時，稍早已被拖引至停機坪進行檢修作業，由於檢修作業結束前無法起飛，因此其他乘客必須被迫等候安排搭乘其他航班。

對此，南韓國家情報院（國情院）、機場警察隊、警方等針對該名女性進行聯合偵查，初步判定沒有任何恐怖攻擊嫌疑，目前正在調查詳細的事發原因。

據悉，近年來南韓經常發生有飛機乘客打開逃生門的事故。2023年5月，一架準備從濟州飛往大邱、機上搭乘194名乘客的韓亞航空飛機，在準備降落之前，一名乘客隨意打開逃生門，之後該名乘客在上訴審中依涉嫌違反《航空保安法》獲判3年有期徒刑、5年緩刑。