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世新女籃UBA四強賽9人註冊　6球員應戰2人抽筋展現拚勁與韌性

圖一：世新大學女子籃球隊在UBA四強賽中，以堅韌不屈的精神展現驚人鬥志。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學女子籃球隊在UBA四強賽中，以堅韌不屈的精神展現驚人鬥志。（圖／世新大學提供）

台北訊

僅9人註冊、6人應戰，世新大學女子籃球隊在113學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級四強賽中，以驚人的拚勁與韌性，闖入小巨蛋，最終拿下第四名殿軍佳績，為這支充滿熱血與堅持的隊伍寫下動人篇章。

圖二：世新女籃總教練林紀妏感性表示，這些球員在她心中早已是無可取代的冠軍。（圖／世新大學提供）

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▲ 世新女籃總教練林紀妏感性表示，這些球員在她心中早已是無可取代的冠軍。

世新女籃在四強賽中展現出令人屏息的表現。準決賽面對文化大學，一度打至55比55平手，甚至在第四節初期逆勢領先7分，最終僅以63比69惜敗。在季軍賽對陣臺灣師大，世新女籃展現強大韌性，多次憑藉手感回溫迅速追分，並上演高難度三分打振奮士氣。蔡佑蓮繳出18分20籃板的雙十成績，游沁樺則以18分10籃板的全面表現驚艷全場，最終以79比69殿軍坐收。

比賽中，球員們的每一次防守與籃板球，無不詮釋著「永不放棄」的精神。總教練林紀妏賽後表示，儘管球隊因人手不足面臨嚴峻挑戰，但能夠拚到最後一刻，已經充分展現了這批球員的價值。在她心中，這些球員早已是冠軍。

圖三：世新女籃中鋒蔡佑蓮在四強賽中多次上演精彩高難度得分，展現核心價值。（圖／世新大學提供）

▲ 世新女籃中鋒蔡佑蓮在四強賽中多次上演精彩高難度得分，展現核心價值。

作為球隊的靈魂人物之一，中鋒蔡佑蓮賽後回顧這一路的艱辛，她坦言，球隊從季前的不確定到如今站上小巨蛋，靠的就是大家對彼此的信任與努力，她始終相信，只要還有5個人，就能繼續打下去。值得一提的是，前鋒游沁樺以複賽場均3.3次阻攻，成為本季阻攻后，並以累積105次阻攻刷新UBA紀錄，成為102學年度以來的歷史阻攻后。她穩健的防守表現為球隊注入關鍵力量，也讓她成為本屆賽事中最耀眼的防守巨星之一。游沁樺表示，這份榮耀屬於整個團隊，正是隊友們的支持與信任，讓她能夠在場上全力以赴。

圖四：世新女籃前鋒游沁樺榮膺本季阻攻后，以穩健防守為球隊注入不可或缺的關鍵力量。（圖／世新大學提供）

▲ 世新女籃前鋒游沁樺榮膺本季阻攻后，以穩健防守為球隊注入不可或缺的關鍵力量。

除了蔡佑蓮與游沁樺，其他球員如邱詠鈴、李盈潔、林紫彤與陳游芷瑄等人也在比賽中展現了無與倫比的拚勁。李盈潔在準決賽中攻下全場最高的21分，成為球隊的得分主力。而林紫彤與游沁樺則因過度疲勞雙雙抽筋，卻依然堅持完成比賽。

世新大學校長陳清河對球隊的表現給予高度肯定，認為女籃的拚搏精神不僅是校園的驕傲，更是對所有師生的一次深刻啟發。他表示，這支隊伍展現了什麼是「迎難而上」，不管最終結果如何，她們的表現已經贏得了所有人的尊敬。

圖五：世新女籃中鋒蔡佑蓮（中）始終相信，只要還有5個人就能繼續打下去。（圖／世新大學提供）

▲ 世新女籃中鋒蔡佑蓮（中）始終相信，只要還有5個人就能繼續打下去。

113學年度的世新女籃，用實力與意志力寫下了關於團結、堅韌與永不放棄的故事。在總教練林紀妏的帶領下，這支隊伍展現了非凡的價值與潛力。未來，世新女籃將持續前行，迎接更大的挑戰，為她們與世新大學再創榮耀。

圖六：世新女籃的拚搏精神感動眾多師生校友，前進小巨蛋熱情吶喊加油。（圖／世新大學提供）

▲ 世新女籃的拚搏精神感動眾多師生校友，前進小巨蛋熱情吶喊加油。

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