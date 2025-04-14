立院交委會考察台中建設　中捷橘線、藍線最新進度曝

▲交通部長陳世凱視察台中機場捷運（橘線）路線規劃。（圖／交通部提供）

記者周湘芸／台北報導

立法院交通委員會今考察台中地區交通建設，主要針對台中捷運橘線、藍線延伸太平及屯區捷運環狀線等計畫進度進行討論。交通部長陳世凱指出，台中市政府正辦理捷運藍線設計作業，並持續規劃推動機場捷運（橘線）、藍線延伸太平，以及屯區捷運環狀線、橘線延伸海線地區等捷運路網。

立法院交委會今天上午先考察台中捷運橘線、藍線延伸太平及屯區捷運環狀線等計畫辦理情形，下午接續考察美群橋拓寬與頭汴坑溪高灘地增設機車考照練習場等辦理進度。

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陳世凱指出，台中捷運綠線已通車營運，台中市政府刻正辦理捷運藍線設計作業，並持續規劃推動機場捷運（橘線）、藍線延伸太平，以及屯區捷運環狀線、橘線延伸海線地區等捷運路網，完善都會核心與台中機場、台鐵間公共運輸的串接服務。

交通部表示，台中機場捷運可行性研究由台中市政府辦理，計畫路線由中航路、台中國際機場為起點，沿中清路至水湳轉運中心，經中國附醫、臺中火車站、中興大學、大里、霧峰，終點為立法院中部辦公室，台中市政府已提送可行性研究報告書，由鐵道局檢核中。

交通部也說，台中市政府辦理台中捷運藍線延伸太平可行性研究，計畫路線自捷運藍線B20站尾軌延伸，端末站設置於中興東路與東平路口附近。台中市政府近期已提報修正可行性研究報告書，交通部依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」辦理審議作業。

另外，交通部指出，台中屯區捷運環狀線可行性研究計畫路線由綠線延伸之G1站至台鐵大慶站，經鐵道局綜整各審議機關意見，尚有與捷運綠線、藍線延伸線、橘線及台鐵大慶站轉乘規劃、營運模式等議題需妥適考量，台中市政府正補充修正可行性研究報告書中。

至於美群橋拓建工程，交通部也說，台中市政府已循程序向內政部國土管理署申請經費補助，國土管理署目前協助審查中。

針對地方建議於頭汴坑溪高灘地增設機車考照練習場，台中區監理所表示，台中市政府將攜回研議於該處設置機車考照練習場鋪面，後續可協助提供場考相關圖資供市府參考。