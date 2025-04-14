李多慧在韓國「遇到台灣學生畢旅」親切合照　又做1暖舉！全場讚爆

▲李多慧送護手霜給大學生們 。（圖／翻攝自李多慧YT）



記者施怡妏／綜合報導

啦啦隊女神李多慧，不僅外型甜美，跳起舞來也超有魅力，來台後狂圈粉，人美心美的她，返回韓國休假逛街時，被一群台灣人認出，得知對方是到韓國畢業旅行的，自掏腰包送護手霜，並全程用中文跟大學生聊天，此舉獲得一票網友大讚，「多慧真的好暖心」、「太親切了！怎麼可以不喜歡」。

李多慧12日在YouTube頻道上傳一段影片，分享回韓國後，享用美食及逛街的日常，影片中，李多慧走進一家香氛店，巧遇一群來自台灣的大學生。學生表示很想與她合照，李多慧欣然同意，並用中文回答「當然，當然」，全程用中文互動。

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▲李多慧超暖心。（圖／翻攝自李多慧IG）



李多慧得知這些學生是來韓國畢業旅行，還稱讚他們看起來很年輕，像是剛從高中畢業，拍完照後李多慧數了一下人數，立即加購了10條護手霜，送給學生們當作畢業禮物，讓大學生們超感動。李多慧坦言，「在韓國遇到外國人很神奇，如果是遇到台灣人的話，就是真的是見到家人的感覺，想要為大家做一切」。

李多慧的溫暖舉動讓許多粉絲深受感動，紛紛留言直呼「這就是為什麼韓援一個又一個的來，但我對多慧卻如此忠心」、「超級親民然後還被送了畢業禮物，此生應該很難忘了」、「多慧不只是台灣推廣大使，也是韓國觀光大使阿！台韓友好」、「多慧一直用行動來證明她對台灣的愛」、「影片裡不知道提到多少次台灣，真的有感受到喜歡台灣的那份心意」。