遊歐53天只要15萬　2退休高官為8000開撕

▲前高雄市府主祕林清發不滿遭觀光署開罰十萬元，提起行政訴訟。



圖文／鏡週刊

上週二，宜蘭地方法院審理一起行政訴訟案件，原告是前高雄市政府主任祕書林清發，被告則是交通部觀光署，案件起因於2年前，林揪了一票認識多年的朋友，到歐洲自由行53天，返國後卻收到觀光署的處分書，指他被檢舉在臉書攬客營利，違規經營旅行業，所以對他開罰10萬元，林要求觀光署提供檢舉證據，承辦人卻反嗆：「不需要告訴你證據！」林為討公道，決定提告。

「觀光署介入私人恩怨，還用惡質的手段欺壓老百姓，真的很扯！」林清發告訴本刊，本案的檢舉人是前交通部次長范植谷，2人曾是同事，他退休後經常出國旅遊，范也常跟他交流出國資訊，沒想到最後卻因為出遊撕破臉。

▲前交通部次長范植谷（圖）因退款少8,000元，跟林清發翻臉，並進行檢舉。

林清發表示，前年5月，范植谷帶太太到歐洲度假，林一時興起，跟范分享他規畫的「保加利亞及羅馬尼亞租車30天自由行」行程表，范看了之後，覺得物超所值，想一起出遊，原本只想分享私房景點的林起初並無意願，但因范誠意邀約，讓林重新燃起旅遊魂，同年6月，林揪了好幾個旅伴討論，計畫9月初飛歐洲自駕遊49天，范得知後也要求加入。

▲范植谷檢舉林清發違法經營旅行業務，觀光署因此對林開罰10萬元。（林清發提供）

「范植谷為了這件事，還特別跑到宜蘭找我討論，後來我讓他們夫妻加入旅伴群組，范跟群組內11名成員討論時，經常下指導棋，他提議行程拉長到53天，住宿也要安排他喜歡的，就像群組裡的大哥，要大家都聽他的。」林清發說，范全程參與規劃，沒想到後來竟向觀光署檢舉他揪團營利，非常可惡！

▲林清發指范植谷全程參與規劃，還下指導棋，事後卻惡意檢舉，非常惡劣。（林清發提供）

同行的A先生也替林清發抱不平，他告訴本刊：「范植谷說他當過次長，觀光署會幫忙，所以他提的意見，大家也不太會反對，沒想到他越來越誇張，後來還因為其他人不願配合，竟跟太太退出群組，甚至搞小動作！林大哥花時間幫大家找經濟實惠的玩法，歐洲53天吃好、住好、有車可以坐，1人15萬元不到，根本不可能賺錢、營利，觀光署寫的處份書內容，很多同行的旅伴認為跟事實有出入，根本看不懂在寫什麼，結果竟然被罰錢，實在太扯了！」



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