36年前縱火24死　揭「高雄第一凶宅」靈異事件

▲九龍大樓被稱為高雄第一凶宅，曾發生24死縱火案，靈異傳聞不斷。（翻攝GoogleMaps）



圖文／鏡週刊

36年前，高雄市鹽埕區龍生大樓發生火警，因頂樓逃生門被鎖死，導致24人罹難。警方調查發現，起因是夏男與大樓內的卡拉OK店老闆發生口角，教唆3名友人丟汽油彈縱火，但遲遲抓不到嫌犯，直到罹難者頭七當天，警方接獲神祕報案電話，才順利逮到凶手。案發後，大樓幾近荒廢，後改名九龍大樓，卻經常傳出有人在深夜看到白影、聽到呼救聲等靈異，因此被稱為「高雄第一凶宅」。

高雄市刑大與鹽埕分局組成專案小組偵辦，發現地下室的卡拉OK出入分子複雜，加上有民眾聽到地下室傳來爆炸聲，深入追查發現，男子夏文義教唆友人王正浩和一名未成年的葛姓少年，以汽油彈縱火，另還有綽號「哈比」的男子及一名李姓男子也知情在逃，立即出動警力追緝，但遲遲找不到凶手。

▲火災後，有YouTuber夜探九龍大樓，發現牆壁上仍有燒焦的痕跡。（翻攝YouTube陌帆）

巧合的是，24名罹難者頭七當天，警方突然接到報案電話，接著就在苓雅區逮到王正浩及葛姓少年，隨後又找到夏文義，3人均否認涉案。為突破心防，警方以隔離方式訊問3人，葛姓少年頂不住壓力率先承認，指稱夏文義教唆他與王正浩、綽號「哈比」的男子縱火，王正浩隨後也坦承，但夏文義仍然否認。

▲九龍大樓的外牆2018年被人掛上辦超渡法會的白布條，再度蒙上神祕色彩。（東森新聞提供）

王正浩與葛姓少年供稱，當日凌晨4點多，夏文義及在逃的李宗偉一起喝酒，夏表示在卡拉OK被老闆羞辱，主張放火燒店，李宗偉則認為只要砸店就好。最終，夏接受友人「哈比」提議，決定以汽油彈縱火，由王正浩、葛姓少年及哈比買汽油裝入維士比空瓶，做成3個汽油彈，於傍晚前往卡拉OK，3人點燃汽油彈丟向地下室，引發大火。

▲王正浩等人用酒瓶製成汽油彈縱火，釀成24人死亡的悲劇。（示意圖，翻攝畫面）

最終，夏文義跟王正浩被判處死刑，隔年就槍決。葛姓少年則被判處15年有期徒刑，跟王正浩與葛姓少年一起縱火的「哈比」，則一直沒被逮捕。建議夏文義不要縱火的李宗偉被判無罪。至於鎖住頂樓逃生門的陳姓男子，因過失致死罪被判處2年有期徒刑。

▲罹難者頭七當天，警方接獲神祕報案電話，逮捕縱火犯。（翻攝東森新聞）

詭異的是，縱火案發生後，各種靈異傳聞滿天飛。有民眾表示，經過大樓時，看到白影從漆黑窗戶一閃而過，晚上還能看見有人影走動，甚至在深夜中，聽見驚慌逃跑和此起彼落的呼救聲，但抬頭一看，卻什麼都沒有。從此九龍大樓被高雄民眾稱為「高雄第一凶宅」。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

【高雄第一凶宅1】大樓失火24人慘被燒死 神祕電話頭七指引警逮縱火犯

【高雄第一凶宅2】持刀尋仇店門沒開更惱羞 3人怒丟汽油彈鑄大錯

【高雄第一凶宅3】鬼影幢幢童靈夜夜哭嚎 九龍大樓大火後靈異頻傳