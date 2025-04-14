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開告！　2退休高官為「8000房費」鬧翻

前交通部次長范植谷（圖）因退款少8千元，跟林清發翻臉，並進行檢舉。

▲前交通部次長范植谷（圖）因退款少8千元，跟林清發翻臉，並進行檢舉。

圖文／鏡週刊

2名退休高官為了8,000元翻臉！前交通部次長范植谷與前高雄市政府主祕林清發是多年好友，2人原本約好共遊歐洲，范卻因太太及其他旅伴意見分歧，決定退出，並要求林退還一人8,000元的訂房費，林不肯，范於是向交通部觀光署檢舉林違規經營旅行業，觀光署因此對林開罰10萬元，卻不願提供證據，因為范曾在機場偷拍林，林懷疑范提供假證據誣陷他，所以控告范偽造文書，也對觀光署提起行政訴訟，希望討回公道。

前高雄市府主祕林清發不滿遭觀光署開罰十萬元，提起行政訴訟。

▲前高雄市府主祕林清發不滿遭觀光署開罰十萬元，提起行政訴訟。

林清發告訴本刊，本案檢舉人是前交通部次長范植谷，二人曾是同事，退休後也常交流出國資訊，沒想到卻因出遊撕破臉。前年6月，林清發計畫9月初飛歐洲自駕遊49天，後來范植谷夫妻加入旅伴群組，范跟群組內11名成員討論時，經常下指導棋，就像群組裡的大哥。」林清發說，范全程參與規劃，沒想到後來竟向觀光署檢舉他揪團營利，非常可惡！

同行的B小姐則表示，群組成員K小姐提議每人預付2萬5,000元，讓林預訂房間，當時大家都沒意見，還有人列出「行前注意事項」作為公約。另一名同行者A先生說，後來K小姐提議改租大車出遊，這樣每人攜帶行李可以增加，但租車費會多18萬元，范太太附和並要求修改「行前注意事項」，要大家分攤多出的費用，但多數人反對，林出面協調，卻惹怒范妻。

林清發告訴本刊：「范太太酸言酸語，范後來打電話向我道歉，說不想讓我為難，他也不打算出國了，希望我退還他們訂房費，減少損失。」林後來聯絡各家飯店詢問退費事宜，但少數幾間不給退，所以范跟太太及另外想退出的3人，每人約有8,000元拿不回來，讓范妻大為不滿。

范植谷檢舉林清發違法經營旅行業務，觀光署因此對林開罰10萬元。（林清發提供）

▲范植谷檢舉林清發違法經營旅行業務，觀光署因此對林開罰10萬元。（林清發提供）

 另一方面，聲稱不打算出國的范植谷，卻拿著林清發的旅遊資料，私下拉攏其他旅伴跳槽。同年7月，范植谷連傳3則訊息逼林退費，揚言不照辦就提告，甚至搬出《發展觀光條例》，警告林揪團出遊已觸法。

林清發返台後，觀光署寄來公文，指他在臉書社團「找旅伴揪團去趟好旅行」刊登自由行的文章，認定林有招攬、營利等違法行為。

觀光署的指控讓林清發越想越不對勁，加上范植谷曾在機場偷拍他，所以懷疑范為了8,000元跟他翻臉、惡意檢舉，製造他帶團營利的假象，還提供2人一同出遊的假證據給觀光署。

范植谷與林清發搭同一班飛機出國，林指控范在機場、飛機上偷拍他。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲范植谷與林清發搭同一班飛機出國，林指控范在機場、飛機上偷拍他。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

 林清發表示，檢舉內容張冠李戴，觀光署不肯出示他違法的證據，為了自證清白，林提供十多頁證據，還請旅伴當證人，但觀光署都不理會，只告知檢舉人提供一張截圖佐證。林痛批：「交通違法被罰幾百元，也要有照片為證；我被罰10萬元，一張圖都沒給，當然不服！」

范植谷傳法規給林清發，林認為范藉此恐嚇他。（林清發提供）

▲范植谷傳法規給林清發，林認為范藉此恐嚇他。（林清發提供）

 林清發認為，觀光署長周永暉曾是范的下屬，為替老長官出氣，所以特別極積，他呼籲觀光署秉公處理，別再當范的打手！

針對指控，本刊致電並傳訊息向范植谷查證，電話無人接聽，截稿前也未獲回應。


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