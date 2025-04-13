辭呈寫「世界那麼大，我想去看看」　女教師10年後過得怎麼樣？

▲顧少強10年前因為一封辭職信爆紅。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

2015年4月，河南鄭州心理女教師顧少強的辭職信在網路上爆紅，信上只有10個字「世界那麼大，我想去看看」。10年之後，顧少強接受媒體訪問，她表示，自己開了一間客棧，也結了婚有了小孩，10年來有過一些遺憾，但完全沒有後悔。

顧少強提到，她經歷了10年的網路輿論關注，一開始辭職時，大家都覺得她很厲害，留言、傳訊息給她的人都是羨慕與讚揚，還有很多企業找她做廣告、代言，甚至有邀她環遊世界的，但她都拒絕了。

顧少強辭職之後，開始了旅行生活，去過成都、重慶、杭州、紹興等地，還有烏鎮、南潯古鎮、街子古鎮。

3個月後，她決定定居在四川青城山下的街子古鎮，「我理想的居住地要有清新的空氣，民風淳樸、物價低廉、有山有水，還可以買到新鮮蔬菜瓜果，這裡通通符合我的期待。」

2015年10月，顧少強跟在雲南認識的男朋友結婚了，兩人一起經營客棧民宿，一年後，兩人的女兒出生了。

▼顧少強在四川青城山下開客棧民宿，被網友罵了一陣子。（圖／翻攝微博）



顧少強說，她愛街子古鎮樸素寧靜的生活，這讓她不願再擠進繁華都市，而是心甘情願做一個小鎮姑娘，「每天早上我戴著草帽穿上草鞋背上背簍去逛菜市場，騎自行車唱著越劇穿梭在人群中，和市場大媽討價還價。買完菜回來做飯，我的生活慢了下來，不急不躁。」

顧少強提到，網友發現她去開客棧、結婚生子後罵聲一片，說她沒有去「看世界」，而是結婚生子開店。

顧少強認為，不是一直旅行、打卡世界各地才算是看世界，「網友覺得我當年立下豪言壯志，要去看看世界，但一個人怎麼能看完整個世界呢？只要我有錢、有閒、有心情，我就去往前走，這是終生目標，現在也沒有停下。」

顧少強最近為了照顧母親，搬回河南鄭州，做心理咨詢，結果網友又是一片罵聲，說她「任性了一把，結果啥也不是。」又回到原點。

顧少強無奈表示，網上有很多謠言，說她離婚、客棧倒閉、欠很多債，但她沒有大家想的那麼慘，「我沒有離婚，客棧還在開著，也沒有欠錢。」

顧少強強調，很多人問她有沒有後悔辭掉鐵飯碗，她的回答是，「這十年中遺憾可能會有，但是不多，但後悔肯定沒有。」

顧少強說，「留在學校當老師可以獲得一輩子的安穩，但我曾深思熟慮過，那樣的安穩是不是我想要的？可能安穩是網友們想要的，所以才會有那麼多人在直播間問我，你後不後悔？當初有沒有編制？一個月發多少錢？網友會把這些細節當作唯一的評判標準，但這些對我來說沒有意義。」

顧少強認為，這封辭職信走紅只可能出現在十年前，如果今天再發生類似的事，不會有那麼多人驚訝了，「因為大家看到的世界更多面、立體，更能接受每個人的獨特性，也更尊重自己內心的想法，這是一個時代的進步。」