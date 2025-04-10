屏東警取締大型貨車違規！3天告發242件　9超載8闖紅燈

記者陳崑福／屏東報導

為有效防制大型車輛交通事故，屏東縣政府警察局自今年以來，已告發2142件違規紀錄。為進一步提升交通安全，自4月7日至9日執行「取締大型貨車違規」專案勤務，3天共查獲大型貨車違規行為共計242件，顯示警察局對道路安全維護之高度重視與強力執法決心。

▲屏東警方執行取締大型車違規勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

這次專案取締項目中，以行駛禁行路段為大宗，有222件，其次為超載9件與闖紅燈8件，顯示部分駕駛人仍對相關交通法規認知不足或存有僥倖心態。警察局將持續透過數據分析，滾動調整勤務部署，針對高風險時段與熱點地區進行精準執法，以降低大型車違規衍生之交通事故風險。

警察局提醒，大型車輛因體積龐大、視野死角多，一旦違規駕駛，對其他用路人造成的危害相對較高。大型車駕駛人應落實行前車況檢查，遵守速限、禁行規定及號誌指示，避免疲勞駕駛與不當變換車道，切實履行安全駕駛責任。

此外，其他用路人亦應具備防禦駕駛觀念，與大型車輛保持安全距離，避免併行與切入大型車前方，尤其是在其轉彎或變換車道時，更應留意內輪差與視野死角，避免進入高風險區域，以確保自身行車安全。

局長戴台㨗表示，提升道路安全需仰賴執法、宣導與用路人自律三者並行。警察局會持續強化執法力道，但更期盼大型車駕駛能主動尊重路權、遵守交通規則，其他用路人亦應養成良好駕駛習慣，共同打造安全有序的交通環境。