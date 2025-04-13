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快訊／8級強風來了　今降10℃「全台變天」6縣市大雨

（圖／氣象署）

▲最新紅外線雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風，6縣市大雨特報！中央氣象署表示，今天清晨鋒面通過，及東北季風增強，天氣不穩定，各地都有陣雨或雷雨。氣象署觀測，周六台北高溫來到31.1度，今預報僅21度，降幅達10度。

►大雨特報

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台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、台東縣

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署指出，鋒面通過，易有短延時強降雨，今日屏東、台東地區（含蘭嶼、綠島）及台中、南投、嘉義、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方及落石。

氣象署也發布陸上強風特報，今晨鋒面通過及東北風增強，上午至下午東北風偏強，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今晨鋒面通過，天氣不穩定，各地都有陣雨或雷雨，西半部容易有短延時強降雨、局部大雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象；白天鋒面遠離，降雨明顯減少，剩下花東及中南部山區仍有局部短暫雨。

氣象署表示，東北季風增強，各地明顯轉涼，清晨北部及東北部低溫15、16度，其他地區約17至19度；白天中部以北和東半部高溫20至22度，南部則約24-25度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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