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房東拒設籍　租客戶籍被強遷戶政事務所還要吞900罰款

▲▼房地產,青年社會住宅,租賃,簽約交屋,租屋,公共住宅,社會照護福利,弱勢者住宅需求。（圖／李毓康記者攝）

▲北市發生有房東擔心稅金問題拒絕租客設籍，導致租客戶籍被強遷到戶政事務所還要吞900罰款。（圖／李毓康記者攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議員曾獻瑩近日接獲陳情，指在換屋過程中，遭前房東將戶籍強制遷出，新房東則堅決不讓她設籍，最終導致其戶籍被遷至戶所，而到戶所辦理業務時就當場罰900元，理由是「逾期未辦遷入登記」。陳情的C女坦言，並非有意違法，而是根本「無處可遷」。對此，民政局說，未來市府會加強相關政策之溝通指引，以增加租客設籍之可能性，落實人籍合一制度。

根據《戶籍法》第79條，未依限期辦理遷徙登記者，經催告後仍未完成者，將處以300至900元罰鍰。2020至2024年間，針對這些被強制遷出戶籍到戶所者，台北市共裁罰3017件。

曾獻瑩表示，至2024年底，全市戶籍暫掛戶政事務所者多達1萬6818人，每區皆有破千件，這些人多半因房東拒絕而無法設籍，陷入制度夾縫。儘管內政部多次強調房東不得拒絕房客設籍，但實務上仍常見房東以提高租金或其他方式阻撓。

曾獻瑩強調，問題根本在於租屋市場與戶籍制度之間的斷裂，租客須面對罰鍰，這些人不是不辦戶籍的遷入登記，而是遷入戶籍將面臨跟房東的嚴重衝突。

曾獻瑩質疑，3千多人在5年內被罰，是整個制度選擇對無力者開罰，「罰款繳了，問題卻還在，他們仍不能將戶籍遷入他們實際居住之處」。他也補充，許多房東擔心房客設籍後將被國稅局查稅，或導致房屋稅變非自用住宅、所得納入租金收入後導致補貼被取消等因素，因而從一開始就跟租客講明請勿遷入戶籍。

曾獻瑩直言，有許多是來自對制度的不確定與誤解，若有清楚、公開的政策指引與溝通，未必全無協商空間。市府應面對「戶籍無處可歸」、「人籍不合一」的現象，不要讓人卡在制度的夾縫裡。

對此，北市民政局指出，戶籍法規屬中央法令權管，全國一體適用，若民眾有居住事實，若欲設籍租屋處但房東不同意，租客可檢具身分證及居住證明文件，例如如未經公證之租賃契約，直接向遷入地所申請遷入登記，戶所人員將於到府查實後辦理其遷入登記。

至於戶籍「無處可遷」被罰款，民政局坦言，這是依法行政，不得不作為，考量戶籍地址為民眾公、私文書之寄達地址，故欲設籍何地，也應由民眾擇定親人或朋友之任一地址，不過，若沒有長期置之不理，情節輕微，也會免予處罰。

民政局指出，租客因設戶籍與房東間衝突原因很多，未來市府將加強相關政策之溝通指引，以增加租客設籍之可能性，落實人籍合一制度。

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