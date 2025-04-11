巷仔Niau限量盲盒熱賣中　交換平台開放完成自己的「五貓夢」！

▲台南市文化局11日起攜手「角落有貓」赤崁樓店2樓，設立實體交換平台，讓每一隻巷仔Niau都能找到知音，讓每位收藏者都有機會完成自己的「五貓夢」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

巷仔Niau公仔自2月28日推出以來，即引發搶購熱潮，盲盒與禮盒銷量已突破1200組，許多粉絲因抽到重複款式紛紛敲碗求交換，盼望能集滿5款造型，文化局聽見粉絲心聲，11日起攜手「角落有貓」赤崁樓店2樓，設立實體交換平台，讓每一隻巷仔Niau都能找到知音，讓每位收藏者都有機會完成自己的「五貓夢」。

台南市長黃偉哲表示，巷仔Niau不只是台灣文博會的吉祥物，更是台南文化能量的象徵。文化局因此將牠定位為「台南文化UP」代表角色，透過這隻街巷中走出的文青貓，將台南的歷史記憶與文化魅力以親切方式傳遞出去，陪伴市民與旅人走進城市的深層紋理。

為讓巷仔Niau更具辨識度與親和力，文化局依其造型設定五種性格，包括小太、戀戀、恬恬、盼盼、嘟嘟，分別展現勇敢、溫柔、安靜、希望與活潑等不同面貌，讓角色更具豐富性與連結感。

目前文化局各園區仍有少量現貨，歡迎民眾把握機會前往選購或至交換處參與交換活動。數量有限，售完為止。