陸被課145%！他曝台灣2產業「一堆廠商突接急單」　90天要到貨

▲美國總統川普。（圖／路透社）



網搜小組／劉維榛報導

美陸報復誰也不讓誰，演變對陸關稅重課累加至145%的局面。前民進黨桃園市議員王浩宇透露，台灣電子業與半導體「一堆廠商突然接到急單」，且要求90天就要到貨，因此對台灣暫時是利多的，並開酸「還好當初沒有聽國民黨的！」

王浩宇在Threads開頭便直呼，「大量訂單湧入！」他說，台灣本來34%的關稅，如今政策急轉彎，川普宣布暫緩90天，「現在變成10%，我們的競爭對手145%。」

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王浩宇接著透露，台灣電子業跟半導體一堆廠商突然接到急單，希望90天內可以送到，對台灣暫時是利多。文末，王浩宇也不禁酸一句，「還好當初沒有聽國民黨的。」

底下網友熱議，「重點是90天過後」、「美國可能也在注意，誰在幫忙洗產地」、「但請要小心，不要接到洗產地的單」、「所以兩邊互咬，台灣這90天反而很棒是這樣嗎」、「台灣的競爭對手是日本、韓國、新加坡、以色列，台灣跟大陸算不上競爭對手，搞清楚」、「一堆工廠開在大陸，一堆輸美產品在大陸組裝，他們都影響到台廠」。

對於川普宣布暫緩90天執行，總統賴清德今（11日）親口證實，「台灣現在是美國政府列在第一批談判的名單裡面」，政府會做好準備，跟美國好好談判，確保國家利益，並保護產業未來發展。

面對洗產地的問題，賴清德說，美國也要求很久，不只是對台灣要求，對很多國家都提出要求，我們利用這個機會，也應該要好好來面對。