大甲媽過境！機車男搜刮10多箱結緣舒跑　店家：願媽祖賜你良心

記者唐詠絮／彰化報導

大甲媽祖遶境進香活動期間，沿途信眾自發性提供飲水、食物等物資，展現民間信仰的溫情與無私奉獻。近日一名年約30歲的男子騎乘深藍色機車，在短短15分鐘內分10趟搬走店家提供的10多箱結緣運動飲料，全程被監視器拍下，不過律師對此表示，此舉已經觸犯刑法竊盜罪嫌，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

▲騎機車男子將店家門口擺放的10多箱舒跑搬光。（圖／翻攝自臉書／我是北斗人）

影像被分享至臉書社團「我是北斗人」後，引發網友熱議，9日深夜，媽祖鑾駕回鑾，一名年約30歲的男子騎乘深藍色機車，在短短15分鐘內分10趟搬走店家提供的10多箱運動飲料，全程被監視器拍下。影像被分享至臉書社團「我是北斗人」後，引發網友熱議，該男子更被戲稱為「舒跑搬運哥」。

據了解，提供飲料的店家是當地一間火鍋店，全家皆為虔誠媽祖信徒，每年遶境期間都會在店門口擺放茶水、點心供隨香信眾取用。店家事後在社群媒體幽默發文，調侃該男子展現「瞬間清空」的「專業能力」，並寫道「願媽祖賜你平安，順便賜你一點良心」。

▲環海法律事務所所長廖國竣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

事件曝光後，網友紛紛留言批評，有人諷刺機車男「今年夏天不用買飲料了，人格只值這些舒跑？」也有網友指出：「這顯然不是參與遶境，而是趁機搜刮，辜負了提供者的美意。」部分民眾更反映，近年遶境期間確實出現類似情況，呼籲信眾應自律，避免濫用結緣物資。

針對此事件，環海法律事務所所長廖國竣律師表示，雖然遶境期間許多商家樂意提供物資給信眾，但前提是「適量取用」，而非一次性大量搬走。若未經同意擅自取走大量物品，可能觸犯《刑法》第320條竊盜罪，最重可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

廖國竣提醒，媽祖遶境是台灣重要的宗教盛事，信眾應秉持「歡喜結緣、互相尊重」的精神，避免因貪小便宜而觸法，也讓有限的資源能公平分享給更多需要的人。