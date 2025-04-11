帶50顆喪屍煙彈！役男回營交貨被抓　毒品上游竟是「現役軍人」

▲陸軍役男回營帶喪屍煙彈遭幹部查獲，新竹地檢署偵結起訴3人。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

一名陸軍109旅的曹姓役男，2024年11月收假時，攜帶50顆喪屍煙彈回營交貨被幹部查獲，新竹地檢署偵辦後，查出上游的馮姓軍人，以及涉嫌做偽證的楊姓男子，新竹地檢署依陸海空軍刑法等罪嫌起訴3人。

新竹地檢署指出，馮姓軍人於2024年10月間，在新竹湖口某軍營及桃園八德等地，以2000元至5000元不等價格，販賣含有依托咪酯毒品的煙彈，給同營區軍人共7次。2024年11月9日與楊姓男子議定以6000元販售5顆毒品煙彈，並約定由曹男取貨，而曹男為獲得2顆煙彈報酬，協助將該批毒品攜入營區交予楊男。

同年11月10日下午2時許，曹男取貨時，馮男交付45顆毒品煙彈，請曹男一併攜帶回營區，曹男共計攜帶50顆毒品煙彈返回營區。經部隊收假安檢查獲而扣得毒品煙彈50顆及聯絡用手機1支。楊男經檢察官以證人身分傳喚訊問時，關於其有無向馮男購買毒品，並聯繫曹男協助攜入等重要事做不實證述。

新竹地檢署依販賣第三級毒品、意圖販賣而持有第三級毒品、偽證等罪嫌，對3人提起公訴，審酌依托咪酯煙彈危害社會甚深，馮男、曹男身為現役軍人，竟目無法紀將此毒品攜帶入營區，且意圖販售或販賣與軍中同袍，危害社會安全且損及國軍戰力，請從重量刑，以儆效尤。