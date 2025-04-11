關稅逆轉內幕曝光！　紐時點名「這人」成功讓川普急轉彎

▲美國財政部長貝森特（左）、總統川普（中）、商務部長盧特尼克（右）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》以「從保持冷靜到變得緊張：川普關稅逆轉內幕」為題，獨家揭露政策急轉彎的詳細情況。其中，美國財政部長貝森特（Scott Bessent），在引導川普暫緩關稅方面，扮演了重要角色。

面臨金融混亂之際，川普一直呼籲人們保持冷靜。他8日對共和黨人表示，「我知道我在做什麼」，9日在社群媒體發文，「冷靜一點！一切都會好起來的。」直到當天上午，他依然相當看好自己的政策，「現在正是買東西的好時機！！！」

但根據4名消息人士說法，貝森特要求與川普單獨會面，6日與總統搭乘空軍一號返回華府期間，建議川普把重點放在與其他國家談判上。他大讚川普是最精明的談判家，但也施壓總統，必須向外界清楚說明這項計畫的最終結果，因為市場需要更多確定性。

川普對此表達抗拒，並且強調痛苦只是「短期的」。但貝森特指出，從市場的角度來看，這可能意味著長達數個月的時間。

▲貝森特被視為促成川普改變心意的關鍵人物。（圖／路透）



4月9日，貝森特、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）與川普討論了10年期公債殖利率，強調他們對美國金融體系健康狀況的擔憂。川普在房地產業打滾多年，非常清楚債券殖利率上升，對於銀行與其長期貸款的影響。

最終，貝森特提出的經濟動盪、尤其政府公債殖利率迅速上升，成為總統改變心意的關鍵。9日下午，川普宣布對75國暫緩「對等關稅」90天，被記者問及這項決定時坦言，「人們有點反應過度了，他們變得有點慌張、有點害怕。」

儘管川普幕僚試圖炒作媒體輿論，宣稱總統的計畫一直都是如此，而這正是川普暢銷著作「交易的藝術」（The Art of the Deal）寫過的絕妙策略。但其實許多高級顧問與官員，都是最後一刻才知道這項重大轉變。一名知情人士透露，總統在社群媒體宣布消息時，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）還在國會，替關稅政策辯護。

報導指出，川普之所以做出這個決定，是因為擔心他的關稅政策，可能迅速演變成一場金融危機，而且不同於過去20年發生的2008年金融海嘯、2020年新冠疫情導致的經濟低迷，這場危機只會被直接歸咎於一個人，那就是他自己身上。