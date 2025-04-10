高三女學生驚遭「鬼剃頭」！莫名狂禿幾乎掉光　就醫發現真相

▲一名高三女學生面臨學測壓力大，加上賀爾蒙變化及遺傳因素，結果發生鬼剃頭情況。（圖／豐原醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名高三女學生莫名原因頭頂禿好幾塊，頭髮幾乎掉光，嘗試許多治療或外用生髮產品，效果皆不理想。家人帶到部立豐原醫院經診斷後，認為落髮情形疑似與氣血不足、肝腎陰虛有關，因此開立中藥調理體質，並搭配針灸療法。透過半年的耐心調養，女學生的毛髮逐漸恢復生長，落髮情況顯著改善，讓女學生重拾自信。

豐原醫院中醫科主任林煥欽指出，一般的圓禿現象，中醫俗稱「鬼剃頭」，是一種常見的自體免疫性落髮疾病，特徵為頭皮或身體其他部位突然出現圓形脫髮區塊。研究顯示，圓禿的發生可能與免疫系統異常、心理壓力、賀爾蒙變化及遺傳因素相關，病程不定，有些患者能自然恢復，而部分患者則需透過適當治療促進毛髮再生。

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除了急性圓禿患者，長期病患也可能面臨持續性落髮的困擾。林煥欽表示，另有一名中風的患者，頭頂幾乎光禿無髮，多年來嘗試多種治療，效果也不好。經診斷後認為，落髮現象亦可能與氣血循環不佳有關。在治療中風同時，也加上頭皮針輔助治療，透過刺激頭皮特定穴位，活絡氣血循環，幫助毛囊重新獲取養分。經過數個月的治療，患者光禿的頭皮開始長出細密新髮，這一變化讓病患驚喜不已，重新燃起對生髮的希望。

林煥欽仍提醒，落髮問題不容忽視，民眾若發現異常掉髮，應及早就醫，尋求專業診斷與治療，以免錯過最適的治療時機。此外應培養良好生活習慣，如保持均衡飲食、規律作息、適量運動，以維持身體及頭髮之健康。