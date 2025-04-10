20女被老師權勢猥褻　高科大、教育部挨批「姑息養奸」

▲高雄科技大學爆出一名講師長期性騷擾、猥褻女學生，校內約有20人受害。（圖／鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

大學再爆醜聞！橋頭地檢署於今年1月接獲情資，發覺任職高雄科技大學的一名林姓講師，長期性騷擾、猥褻女學生，校內約有20人受害。橋頭地檢署指揮岡山警分局、婦幼隊組成專案小組偵辦，將林男逮捕，聲請羈押並限制出境、出海，經橋頭地方法院交保5萬元，並密集清查被害人及訊問相關證人後，於今年4月2日提起公訴，並建請法院從重量刑。

橋頭地檢署指出，林男為高科大專任講師，林男在學校廣場、教室等公共場所，也對其指導的女學生搭肩，及撫摸背部、頭部、臀部、臉部、肩膀、腰部等部位，被害女學生因驚嚇及害怕林男教師身分而不敢反抗。他食髓知味，藉口將被害人找至其研究室內，利用密閉空間隊女學生正面以雙手環抱緊貼身體、從背後自脖子上方環抱並抓住女學生胸部緊貼身體、徒手撫摸女學生頭部、搓揉臉頰，自背後環抱並用下巴磨蹭女學生。

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橋頭地檢署表示，被林男性騷、猥褻的被害人高達20人，但部分被害人因已逾告訴期，加上部分被害人已畢業不願出面作證，故依《刑法》第228條第2項之利用權勢猥褻、《性騷擾防治法 》第25條第1項後段之利用權勢性騷擾等罪嫌起訴林男性騷擾4名被害人、共8次犯罪事實。

橋頭地檢署痛批，林男惡行在校內人盡皆知，卻長期未被揭發，直到本案諸多告訴人、證人願挺身而出陳述事實，方見天日。林男行為已嚴重敗壞師德，且迄今矢口否認犯行，飾詞狡辯、犯後態度不佳，建請法院從重量刑，以資儆懲。

本刊調查，高科大並非首次發生醜聞，去年本刊曾報導，高科大校長楊慶煜與王姓、唐姓二名教授，涉嫌護航與之交好的牙材大廠董座取得博士學位，幫其順利畢業。不過，高雄科大否認此事，教育部也稱大學自治、無法介入。但橋頭地檢署隨後查出，王、唐二名教授涉嫌販賣學位，牙材老董還匯款32萬元給王，找槍手代寫論文、通過口試，偵查後將一干涉案人等起訴。

更惡劣的是，唐姓教授還另涉性侵女學生，甚至把惡行寫在日記本上，經受害女學生出面指認，讓唐的惡行公諸於世，橋頭地檢署更痛斥唐「忝為人師」，建請法院從重量刑，現正審理中。

臉書政論粉專《狼與羊的午餐投票》也撰文批評，高科大屢屢傳出女學生遭性侵或性騷，教授收錢販售學位，勞動部等部會的委辦課程找來不適任講師濫竽充數等弊端，但教育部至今未啟動任何程序來加強保護學生安全與權益，實在過於消極，甚至是姑息養奸。

《狼與羊的午餐投票》表示，學生遭受身體上的侵害，更是一輩子難以抹滅的創傷記憶。身為技職教育主管機關的大家長，學術專長也是政大教研所博士的部長鄭英耀，是不是該有積極的作為？除了完善申訴管道等制度面外，更要強化如監視器等軟硬體設施，讓學生能在校園安心學習外，也該追究校方高層的行政責任才是。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



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