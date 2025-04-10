婦逛鶯歌老街昏迷！家人衝消防隊狂按喇叭求救　CPR搶回一命

記者陸運陞／新北報導

新北市鶯歌老街日前下午發生一起緊急救護事件，一名50多歲的婦人與家人駕車行經該地時，突然失去意識、呼吸停止。家屬情急之下，直接將車輛開至鶯歌消防分隊前鳴按喇叭求救。所幸備勤義消及消防隊員反應迅速，立即施以心肺復甦術（CPR）並送醫急救，婦人恢復生命徵象，目前仍在住院觀察。

▲新北一名婦人逛鶯歌老街突然昏迷，送往消防隊CPR救回一命。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，4日下午3時許，一名婦人與家人駕車前往鶯歌老街遊玩，途中婦人突然失去意識。家屬見狀，立即將車輛開至附近的鶯歌消防分隊前，不斷鳴按喇叭求救。備勤義消幹事王聖淇聽聞聲響，立即上前查看，發現婦人已無呼吸心跳，情況危急。

▲值勤義消先CPR搶救，後續交由救護人員接手。（圖／記者陸運陞翻攝）

王聖淇立即通知鶯歌消防分隊值班人員，並攜帶相關急救器材趕赴現場，與消防隊員合力為婦人進行CPR。救護車隨後趕抵，將婦人送往三峽恩主公醫院急救。所幸在消防人員的及時搶救下，婦人在送醫途中恢復生命徵象，目前仍在住院觀察。

新北消防局表示，民眾若遇緊急狀況，應保持冷靜，並立即撥打119求助。同時，消防隊也呼籲民眾應學習CPR等急救技能，把握黃金救援時間，增加傷患存活機會。

▲救護人員將婦人送往醫院。（圖／記者陸運陞翻攝）