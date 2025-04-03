急救到「80歲伯肋骨斷了」　同居阿姨嗆：不繼續壓就告！真相超悲

▲老伯伯肋骨斷了、到處流血，看護阿姨仍要求醫護繼續CPR。（示意圖／CFP）

網搜小組／劉維榛報導

ICU醫師陳志金分享，當年還是菜鳥的他，遇過一名老伯伯多重器官衰竭，隨時都可能離開的狀況，且當時已經CPR超過30分鐘，肋骨斷了、到處在流血，不料照顧他的看護堅持繼續急救，甚至嗆聲「不再繼續壓，我就告你們」，而背後原因讓人鼻酸又諷刺，但陳志金仍直言「我還是相信人性本善！」

陳志金在臉書粉專透露，多年前的某個夜晚，他接到一通電話，「病人已經急救（CPR）超過半小時了，家屬還是希望我們繼續壓。」而病人是一名80幾歲老伯伯榮民，已經臥床很多年了，長期在洗腎，這次的敗血症導致多重器官衰竭，已經用上兩線升壓劑，隨時都會離開。

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事實上，陳志金透露，老伯伯在台灣並無家人，退輔會方面也代簽任何治療的同意書，唯獨不能代簽DNR（不急救）。而長期負責照顧老伯伯的是一位50歲阿姨，當陳志金趕到加護病房時，阿姨突然跪了下來，哀求著「不行！你們一定要救他！」

陳志金不捨解釋，「我們都壓了30分鐘，伯伯到處都在流血，肋骨也壓斷了，一般急救30分鐘，如果沒有回來，就不需要再壓了。」聞言，阿姨又提高聲量喊話「不行！你們一定要再繼續壓！」

同時間，護理小組長把陳志金拉到一旁表示，「我們有向急診借了Thumper（機械式CPR機器），要不然裝上去，看她想要壓多久，就給它壓多久！」陳志金依舊認為，別再折騰老伯伯的病痛身軀了。

當下，陳志金腦海也浮現同事遇過的例子，有人因為有醫療糾紛，家屬不願放棄、也有的家屬因為要「等」子女從北部趕下來見最後一面，就裝上這機器，壓上好幾個小時。但因為這種「氣動式的Thumper」所發出來的「滋～滋～碰～」的循環聲，聽上幾個小時，有經歷過的醫療人員，都會在心裡造成陰影。

回歸故事主軸，阿姨再次拜託陳志金對老伯伯進行CPR，心中也充滿同情心，以為看護阿姨對老伯伯如此有情有義，沒想到，阿姨突然撂一句，「醫生，你們如果不再繼續壓，我就告你們！」

陳志金說，他瞬間被這一句話激怒，並反問「你是伯伯什麼人？」下秒阿姨又說兩人是「同居人」的關係，接著自爆「我跟他生活很多年了，我下個月就可以申請長期留在台灣了！如果他死了，我就要回大陸了！拜託你們！」

恍然大悟的陳志金秉持著專業態度回應，「我們是依照醫療專業來處理，你要告，我們也只能尊重！」

隔天，社工也透露老伯伯與阿姨的真實相處狀況，阿姨從大陸來照顧他的，「的確再差一個月，她就能申請長期留在台灣了。」這段時間以來，阿姨靠著伯伯每個月的退休俸，養活她在對岸的子女、老公，「雖然伯伯長期臥床、多次住院、洗腎，就是一定要維持他的生命...因為，伯伯一旦往生了，她就失去了經濟來源，還要出境回去。」

陳志金不禁難過感嘆，「人在晚年，被勉強維著持生命，毫無尊嚴的活著，竟然只是因為，有人想要利用他的剩餘價值，滿足自己的利益？」之所以會想起這多年前的個案，是因為他最近看了《村裡來了個暴走女外科》裡昏迷的「黑腳」阿公，被不斷的截肢、急救，只因為子女想要他的保險理賠金。

對此，陳志金喊話，希望藉由照顧、退休制度的修正，《病人自主權利法》、《預立醫囑》的推動，年長、失能者，能夠比較有尊嚴的善終，尤其是當年反共守護台灣的榮民伯伯們。

最後，陳志金也正能量直呼，「這樣的事件，還是非常的少，不會澆熄我們的熱情的，我還是相信人性本善。不過，只要一件，就會永遠記得。」

底下網友也紛紛感慨，「我家開安養院，早期很多插管阿北就是為了家人要月退俸，從沒見過家人來看他們」、「這是很多年前就存在的問題，單身的榮民伯伯在晚年時就會突然出現跟他結婚的阿姨」、「請堅持您心中的人性光輝和人的尊嚴，很棒的阿金醫師」、「最後的利用價值，悲歌啊」、「人心叵測，老伯伯太可憐了，這樣肋骨都斷了一定很痛」。