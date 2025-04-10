統一布丁紙板藏神秘好康！她曝兒要拿去玩湯姆熊　網看傻：都丟了

▲統一布丁是不少人最愛的甜點之一。（圖／CTWANT資料照）

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一名媽媽分享表示，幫兒子整理書包時，發現有多張統一布丁的包裝底板，本來要丟掉卻被兒子阻止，她這才發現紙板上竟有「湯姆熊」的優惠兌換券；該名媽媽把這個消息分享到網上，讓一些網友很錯愕，表示在不知道的情況下，已丟進進垃圾桶。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」發文，她稱自己日前替兒子收拾書包，在裡面翻出3張統一布丁的底板，當下只覺得「小孩的書包真的什麽都有！」邊念自己兒子書包怎麽有這東西，本來隨手就要拿去丟掉，沒想到兒子突然緊張大喊「不能丟啦！」

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▲有媽媽網友分享統一布丁底板有「湯姆熊」的優惠兌換券。（圖／翻攝自臉書／我愛全聯-好物老實説）

細問之下，她的兒子解釋，已經與同學約好周末要帶統一布丁的底板去湯姆熊兌換優惠，原PO細看這些底板上的文字，竟然是優惠券，她才緊張表示，「好險幸好有多問一句，不然損失的可能不只是幾張優惠券，還有親情。」

原PO也表示，小朋友這些收集行為其實看出他們的用心，也領悟到「要尊重孩子才能成為他們生活上的『夥伴』，而不是搞破壞的爸媽喔」。

貼文曝光後，底下有一票婆媽網友紛紛留言，「差點因為布丁紙板鬧家庭革命」、「什麽！原來統一布丁底板有好康的，不小心都丟了」、「真的，不要認為是垃圾的東西就隨手丟掉，對主人來說可能是無價之寶」、「我不敢亂丟孩子東西，因為我也不喜歡婆婆丟我東西」；另外不少人大讚業者推出的活動，「讓小朋友有吃又有玩，很不錯耶」。

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