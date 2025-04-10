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剩10家還在苦撐！倒閉旅行社董座「心死」：本土業者都快陣亡

原預估今年入境國外旅客可增長10%，但因看衰全球經濟影響觀光，學者預估今年入境人次下探750萬，將比去年還少。（圖／周志龍攝）

▲原預估今年入境國外旅客可增長10%，但因看衰全球經濟影響觀光，學者預估今年入境人次下探750萬，將比去年還少。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

川普關稅戰衝擊各行各業，剛走過疫，看似將復甦的觀光業又再度被打趴。觀光專家分析，全球消費力減弱，今年出入境旅客皆面臨衰退，推估入境人次下探750萬。根據CTWANT記者觀察，做「入境旅遊」的業者最悽慘。有50年歷史的昇漢旅行社本月底將走入歷史，接班30年的二代老闆柯牧洲怒喊，「政府完全不重視觀光產業，特別是inbound（入境）巿場，哀莫大於心死！」

根據交通部觀光署公布2024年出入境旅客統計，去年出國1684.9萬人次，恢復至2019年疫情前98.5%；但來台旅客僅785.7萬人次，只恢復至疫前的66.2%，出入境逆差高達900萬人次，創下史上新高。

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觀光署原設定今年要有千萬旅客來台，該目標本就不被看好，如今又遇到美國對等關稅衝擊，觀光業勢必受到影響。交通部長陳世凱9日坦言，雖第一季旅客來台較去年同期成長3%，但我國復甦速度比其他國家慢也是事實，台灣不是外國人旅遊首選，也排不上前幾名，這都要檢討。

自年初起，一直有老牌旅行社傳出歇業，先是有「國內旅遊專家」封號的34年興南旅行社突宣告2月熄燈；接著是長年接待國際旅客遊台灣的50年歷史昇漢旅行社也宣布營運至4月底，令好多網友相當不捨。

有50年歷史的昇漢旅行社將於4月底歇業，第二代負責人柯牧洲認為沒有不捨，反慶幸安全下莊。（圖／翻攝自昇漢旅遊臉書）

▲有50年歷史的昇漢旅行社將於4月底歇業，第二代負責人柯牧洲認為沒有不捨，反慶幸安全下莊。（圖／翻攝自昇漢旅遊臉書）

昇漢旅行社過去主要提供國際觀光客來台團體遊、旅遊體驗、包車及票券等業務，2008年以前100%接待日客，隨著陸客開放來台觀光，陸客成為昇漢最重要的營收來源，占7成。

柯牧洲向CTWANT記者吐露產業困境，在這行周金至少要5000萬至1億元，2015年以前有在接待陸客的業者，每年至少可獲利3000萬元，到了2016年只剩近1000萬元，因此開始開拓新南向與新北向等其他國家客源，但推廣成效遠遠不及陸客和日客，2019年後就沒再賺錢。

如今，全球經濟衰退，陸客進不來，包括日客在內的國際旅客入境也未恢復昔日水準，皆成為入境旅行社復甦的阻礙。此外，柯牧洲還觀察到產業結構逐漸走向一條龍化，也就是外資來台開旅行社、飯店，連遊覽車、購物店都是自己的，未來不再需要地接旅行社。

他進一步解釋，台灣早在疫情前就有港資進入台灣旅遊市場，找台灣人當人頭開公司，「以後誰掌握客源，誰就是老閭，就算兩岸旅遊開放，也不會有錢賺；若台灣有事，入境旅遊也是全面歸零。」「做入境的旅行社有一半的市占率已經是外國業者來台控制，本土業者都快陣亡了！」柯牧洲無奈地表示。

面對看不見的未來，柯牧洲選擇歇業止血，不僅不覺得惋惜，反倒認為是安全下莊。據他估算，原主要從事陸客入境的旅行社約80有家，這幾年有的歇業、有的換人經營，也有的轉換市場，目前約剩10家還在苦撐。

業者認為，台灣相較其他國家缺少較大的觀光亮點，交通部長陳世凱也坦言行銷策略應跟隨市場調整。圖為國際旅客觀光景點龍山寺。（圖／趙世勳攝）

▲業者認為，台灣相較其他國家缺少較大的觀光亮點，交通部長陳世凱也坦言行銷策略應跟隨市場調整。圖為國際旅客觀光景點龍山寺。（圖／CTWANT）

台灣國際觀光產業發展協會理事長林玉華就表示，兩岸未開放少了陸客市場，從事日韓、東南亞遊客入境接待的旅行社也很競爭，利潤很低，不像出境旅行社一個人頭可獲利幾千元或萬元，入境旅遊每個人頭只有幾百元，如果沒有做到特殊族群及高端、獎勵旅遊團，就會比較難生存。

另外她也提到，台灣相較其他國家欠缺足夠大的觀光亮點，難以達到吸引國際目光的特色，若能效仿目前很夯的越南蜆港巴拿山佛手橋或富國島的做法，以大型觀光景點做行銷，必會吸引國際旅客到訪，從而延伸至周邊區域旅遊。

全國商總榮譽理事長賴正鎰也觀察，台灣出入境人次逆差900萬人次，做出境的旅行社生意好到接不完，但做入境的很辛苦，台灣觀光復甦進度落後其他國家，主要少了陸客200~300萬人；若扣掉陸客，國際觀光客則有將近8成恢復率，但他也強調，若沒有加強力道宣傳台灣觀光旅遊特色，又少了陸客，入境人次要達到1000萬並不容易。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰也觀察近期受川普關稅政策影響，全球股票下跌、訂單減少，恐導致收入減少或失業，原本預期2025年台灣出境市場能成長5~10%，現在可能會變成負成長；入境市場方面，國際觀光客出遊能力同樣受影響，原本預估今年可增長10%，「但現在看起來第一季若入境增加的不多，全年推估只有750萬入境人次。」

不只台灣的觀光復甦面臨重重困境，同在亞洲的日、韓、泰等觀光大國，其實也各有難念的經，韓國、泰國甚至都傳出國際機場免稅商店歇業或停業的消息。如今川普的關稅重槌再砸下，人民口袋緊縮，出遊意願降低，將把整個觀光連帶產業打入冰點。

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