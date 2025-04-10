台灣加碼軍費卻被課重稅？美議員質疑政策矛盾　五角大廈回應

▲美國國防部表示，會努力將安全系統優先提供給台灣。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國對台灣徵收高達32%的關稅引發爭議，美國聯邦眾議院軍事委員會9日召開聽證會，民主黨籍眾議員當場質疑，若關稅政策導致台灣經濟受損，政府又怎麼能合理要求台灣「加碼」軍費。國防部官員答覆，努力將安全系統優先提供給台灣；台灣允提高國防預算至GDP3%以上，但仍需做更多。

根據《中央社》報導，美國聯邦眾議院軍事委員會上午就「印太區域的軍事部署與國安挑戰」舉行聽證會，民主黨眾議員索倫森（Eric Sorensen）質詢列席作證的國防部負責印太安全事務的助理部長約翰．盧（John Noh），關稅對台灣追加軍費的影響。

索倫森在會中表達對台灣的高度肯定，並指出，在美國積極推動半導體國產化的同時，必須確保台灣這個全球晶片供應重鎮，能持續穩定地為美國產業鏈貢獻。他更直言，美台攜手推動科技創新，背後其實是為了確保彼此安全，「尤其當中國軍力不斷擴張，美台更應強化戰略夥伴關係。」

接著，他話鋒一轉提到川普政府最新宣布的對台關稅措施，「我不知道這32%的稅率在過去15分鐘有沒有變動，但若我們讓台灣經濟受創，又怎麼好意思叫他們在國防上花更多錢？」

約翰．盧回覆，國防部正在利用手邊不同的工具，無論是透過總統撥款權（Presidential Drawdown Authority, PDA）、外國軍事融資（Foreign Military Financing, FMF），還是國會的台灣安全援助倡議（Taiwan Security Assistance Initiative），五角大廈致力將安全系統優先提供給台灣。

約翰．盧指出，武裝台灣和台灣的防禦能力對保衛台灣、強化美國部署及重新建立嚇阻力極為重要。因此，國防部正在迅速採取行動，致力這麼做。

在書面證詞中，約翰．盧提到，川普曾自信地表示，在他任內中國不會攻擊台灣，但美國依然不能掉以輕心，必須持續強化區域威懾力量。他也坦言，儘管台灣已承諾將國防預算提高至GDP的3%以上，但在強化不對稱作戰與軍事改革方面，「仍有更多工作要做」。