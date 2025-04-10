　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

護理師被「熊抱摸臀」：用下體磨蹭我！　塞錢詭辯有感覺

護理人員在醫療環境遭性騷擾比率高達五成，被檢警列為偵辦重點。（示意圖／報系資料照）

▲護理人員在醫療環境遭性騷擾比率高達五成，被檢警列為偵辦重點。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

全台護理人員短缺問題近期再被提出討論，延伸而來的包括高工時、高強度的工作環境卻未反應到薪資上，還得遭受病患及家屬不理性對待，甚至是謾罵咆嘯抑或是肢體侵犯行為，彰化某醫院護理師指控遭到病患家屬強制猥褻，報案後經檢察官以性騷擾防治法起訴，此事件引起了廣泛關注，並再次將醫療職場中的性騷擾問題推上台面。

事件發生於去年8月19日，當時這名女護理師正在醫院為病患進行常規生命徵象測量。病患的兒子心生歹念，竟趁著門簾拉起從後方抱住她，伸出狼爪觸摸她的腰部和臀部，甚至在其耳邊吹氣低語，行徑相當噁心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「用下體一直磨蹭我！」護理師驚恐說道，在被摟腰臀時就已嚴正說：「不要碰我」，然而該男子並未停止荒唐行徑，反而進一步加劇了騷擾行為，不僅抱得更緊，甚至整個身體貼到護理師背上，並在過程中說：「我給妳1000塊好不好，我對妳有感覺」，死命地抱住她不讓她離開病房，嚇得受害人趕緊掙脫求助護理長，隨後通報督導報警。

護理人員缺工影響醫療結構，進而導致診間壅塞、病患等候時間延長等狀況。（圖／報系資料照）

▲護理人員缺工影響醫療結構，進而導致診間壅塞、病患等候時間延長等狀況。

「我那時候真的不敢叫。」護理師驚恐表示當時才剛畢業，到院服務第7天就遇到這種事，也不知道該怎麼辦，當下表明不舒服後，對方竟繼續熊抱她，讓她感到相當噁心，透露因事發病房在最後一間，好不容易掙脫後還要跑一長段才成功向護理長求助。

男子惡行被拆穿後坦承犯行連忙道歉，受害護理師認為對方惡行已涉及到更嚴重的強制猥褻罪，而警方移請彰化地方檢察署偵辦後，檢察官依違反性騷擾防治法對男子提起公訴。而護理師也已拿到起訴書，也將進一步打民事訴訟要求賠償。

護理師公會面對層出不窮的醫療職場性騷擾，多次予以嚴厲譴責。另外，根據衛福部保護服務司的「反性別資訊暴力網」所轉載澄清醫護管理雜誌的研究資料顯示：護理人員在醫療環境中遭遇性騷擾的比率為42.5%〜57%，而傳統社會對護理師的刻板印象多半為溫柔、耐心等特質，也導致部分護理師在權益受到侵害時，會在當下選擇隱忍而導致身心蒙上一層陰影。

醫護人員為病患提供專業照護時，更應獲得十足的尊重及安全的工作環境。（圖／報系資料照）

▲醫護人員為病患提供專業照護時，更應獲得十足的尊重及安全的工作環境。

護理師公會進一步指出，護理人員為國家醫療體系的重要資源，為保障其執勤的人身安全，也曾建議公部門修改法規，不只規範機關、部隊、學校等大型機構，小型機構也應訂定罰則。而居家護理師在宅照護所面臨的問題與風險，則建議應考慮合法配戴行醫記錄器的可行性，以保障醫護人員有安心的工作環境。

護理師公會強調，為防治性騷擾及保護被害人之權益，性騷擾防治法第7條明定，機關、部隊、學校、機構或僱用人，應防治性騷擾行為之發生。公會支持護理師勇敢站出來控訴加害人，對於受騷擾的護理師，除表達深切的慰問外，也期望醫院給予最大的協助與關懷輔導，並加強醫院性騷擾防治措施，提供最充足的溝通與申訴管道。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

延伸閱讀
辛酸護理師1／台北又傳暴力事件　「踹臉、刁難」醫護惡劣行徑曝光
觀光難復甦1／倒閉旅行社董座怒「心死」　專家：入境下探750萬人
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 2 1975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「反指標女神」才全停損！台指期夜盤就漲停　無言3字網淚謝
快訊／發生規模4.3地震　最大震度3級
川普關稅突喊卡！　貿易代表傻眼：消息公布後才知道
川普「對等關稅」考慮豁免部分企業：不是他們的錯
關稅延後原因曝光！　CNN：財政部1警告讓川普踩煞車
白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」　產女11個月忍無可忍斷開

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／08:31花蓮4.3地震「搖越中央山脈」　最大震度3級

護理師被「熊抱摸臀」：用下體磨蹭我！　塞錢詭辯有感覺

新手外送員首趟獎金3000元！他心動想換工作　網掀兩派論戰

7縣市大雨特報！連2波鋒面來襲　週日轉涼

織襪業快撐不下去！美課32%重稅　業者：訂單全卡關、盼政府救命

快訊／7縣市大雨特報！晚間雨勢強襲　最新警戒區曝

指甲「月牙不見」代表生病？　醫師示警：遇2種情況宜就醫

世新大學攜手國家地理雜誌　青少年攝影工作坊推動影像教育新模式

比手掌大雞排50元逆勢降價！萬人激推彰化良心炸雞店：超好吃

機車路權團體不滿「駕照考訓」會議未受邀　公路局：5月還有一場

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

川普嗨喊「Kissing my a**！」　全球跪求我跟他們談判

#新光三越 #氣爆 傳瓦斯未關　消防局長：總開關要館方自己關

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【#江坤宇也融化】萌娃暖暖擔開球嘉賓奶音喊「要找大象」　

李榮浩邊唱歌邊指揮　網友：好像在指揮倒車的保全

金大明讚台灣超友善 「問路直接帶他走到目的地」

快訊／08:31花蓮4.3地震「搖越中央山脈」　最大震度3級

護理師被「熊抱摸臀」：用下體磨蹭我！　塞錢詭辯有感覺

新手外送員首趟獎金3000元！他心動想換工作　網掀兩派論戰

7縣市大雨特報！連2波鋒面來襲　週日轉涼

織襪業快撐不下去！美課32%重稅　業者：訂單全卡關、盼政府救命

快訊／7縣市大雨特報！晚間雨勢強襲　最新警戒區曝

指甲「月牙不見」代表生病？　醫師示警：遇2種情況宜就醫

世新大學攜手國家地理雜誌　青少年攝影工作坊推動影像教育新模式

比手掌大雞排50元逆勢降價！萬人激推彰化良心炸雞店：超好吃

機車路權團體不滿「駕照考訓」會議未受邀　公路局：5月還有一場

快訊／川普關稅延後！台指期接棒飆漲1718點亮燈　台股喜迎大紅盤

女駕駛「喉嚨不適」路邊臨停…遭外送員騎車撞上！後擋風玻璃全碎

傳黃仁勳赴晚宴「承諾境內投資」　川普撤回對中出口H20晶片限制

國產茶油評鑑嘉義縣農友成績亮眼　中埔鄉曾子瑤獲國產茶油特優

快訊／08:31花蓮4.3地震「搖越中央山脈」　最大震度3級

友車牌選「老婆生日」　尪目睹兩人牽手！錄下鐵證告討百萬

台灣加碼軍費卻被課重稅？美議員質疑政策矛盾　五角大廈回應

簽約金高達65%！外媒曝葛雷諾5億合約藏高招財務操作

「反指標女神」才全停損！台指期夜盤就漲停　無言3字網淚謝

星二代歌手患罕見恐音症！　咬蘋果、蓮霧聲：光用想的就全身毛

金大明讚台灣超友善 「問路直接帶他走到目的地」

生活熱門新聞

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

遭控惡意解約！Q Burger曬調查證據：明顯違約

指甲「月牙不見」就代表生病？醫師示警：遇2種情況宜就醫

快訊／7縣市大雨特報！最新警戒區曝

連2波鋒面來襲7縣市大雨　週日轉涼

他負120萬快掛了！苦主「被1檔害慘」：賠100多萬

6國小童沒錢繳學費！師求助動團　遭拒竟飆罵冷血

織襪業難撐下去：訂單卡關、盼政府救命

13款免費下載！LINE貼圖「1用途」撐過股災

比手掌大雞排50元逆勢降價！彰化良心炸雞店萬人激推

美對陸重課104%！他曝是好事「結果一堆台灣廠商崩潰」

他驚「2種才藝沒用處」還能開課！網吵翻：真的有用

詹惟中預言川普下場...強調：不是詛咒

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／美對中關稅升至125％！75國停徵90天

獨／麥當勞少女遭性侵亡　主管全身而退原因曝

白白證實離婚「結婚4年遭討離4次」：忍無可忍

快訊／道瓊「沖天炮式」飆漲2500點！

20歲男員工暴打女店長！主廚切菜不救：乾我什麼事

川普曝關稅戰踩煞車原因：大家開始變得有點吵、有點害怕

快訊／歷史一刻！　台指期夜盤漲停

川普暫緩75國關稅強徵中國125％！　美財長：這一直是他的策略

台指期夜盤漲停！　他發現「更妙的指數」被打臉

陸商務部：對美追加訴訟

台積電夜盤、台指期漲停　台股準備寫歷史

他800萬重押台股3檔　「暴賺變慘賠」畢業

川普暫緩75國關稅90天　道瓊瘋漲近3000點

CNN：財政部警告「美債崩跌」讓川普踩煞車

川普先發call訊再護盤　專家：這種總統該哭還該笑

更多

最夯影音

更多

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

朝野協商柯建銘霸麥又講古！　韓國瑜無奈「雙手比讚」離場

木村拓哉聽她說「我穿XL」　默默換尺寸…還注意透光度

2樓高 #舊衣山 坍倒重壓！ #高雄 女無生命跡象送醫搶救

川普嗨喊「Kissing my a**！」　全球跪求我跟他們談判

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面