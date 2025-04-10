護理師被「熊抱摸臀」：用下體磨蹭我！　塞錢詭辯有感覺

▲護理人員在醫療環境遭性騷擾比率高達五成，被檢警列為偵辦重點。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

全台護理人員短缺問題近期再被提出討論，延伸而來的包括高工時、高強度的工作環境卻未反應到薪資上，還得遭受病患及家屬不理性對待，甚至是謾罵咆嘯抑或是肢體侵犯行為，彰化某醫院護理師指控遭到病患家屬強制猥褻，報案後經檢察官以性騷擾防治法起訴，此事件引起了廣泛關注，並再次將醫療職場中的性騷擾問題推上台面。

事件發生於去年8月19日，當時這名女護理師正在醫院為病患進行常規生命徵象測量。病患的兒子心生歹念，竟趁著門簾拉起從後方抱住她，伸出狼爪觸摸她的腰部和臀部，甚至在其耳邊吹氣低語，行徑相當噁心。

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「用下體一直磨蹭我！」護理師驚恐說道，在被摟腰臀時就已嚴正說：「不要碰我」，然而該男子並未停止荒唐行徑，反而進一步加劇了騷擾行為，不僅抱得更緊，甚至整個身體貼到護理師背上，並在過程中說：「我給妳1000塊好不好，我對妳有感覺」，死命地抱住她不讓她離開病房，嚇得受害人趕緊掙脫求助護理長，隨後通報督導報警。

▲護理人員缺工影響醫療結構，進而導致診間壅塞、病患等候時間延長等狀況。

「我那時候真的不敢叫。」護理師驚恐表示當時才剛畢業，到院服務第7天就遇到這種事，也不知道該怎麼辦，當下表明不舒服後，對方竟繼續熊抱她，讓她感到相當噁心，透露因事發病房在最後一間，好不容易掙脫後還要跑一長段才成功向護理長求助。

男子惡行被拆穿後坦承犯行連忙道歉，受害護理師認為對方惡行已涉及到更嚴重的強制猥褻罪，而警方移請彰化地方檢察署偵辦後，檢察官依違反性騷擾防治法對男子提起公訴。而護理師也已拿到起訴書，也將進一步打民事訴訟要求賠償。

護理師公會面對層出不窮的醫療職場性騷擾，多次予以嚴厲譴責。另外，根據衛福部保護服務司的「反性別資訊暴力網」所轉載澄清醫護管理雜誌的研究資料顯示：護理人員在醫療環境中遭遇性騷擾的比率為42.5%〜57%，而傳統社會對護理師的刻板印象多半為溫柔、耐心等特質，也導致部分護理師在權益受到侵害時，會在當下選擇隱忍而導致身心蒙上一層陰影。

▲醫護人員為病患提供專業照護時，更應獲得十足的尊重及安全的工作環境。

護理師公會進一步指出，護理人員為國家醫療體系的重要資源，為保障其執勤的人身安全，也曾建議公部門修改法規，不只規範機關、部隊、學校等大型機構，小型機構也應訂定罰則。而居家護理師在宅照護所面臨的問題與風險，則建議應考慮合法配戴行醫記錄器的可行性，以保障醫護人員有安心的工作環境。

護理師公會強調，為防治性騷擾及保護被害人之權益，性騷擾防治法第7條明定，機關、部隊、學校、機構或僱用人，應防治性騷擾行為之發生。公會支持護理師勇敢站出來控訴加害人，對於受騷擾的護理師，除表達深切的慰問外，也期望醫院給予最大的協助與關懷輔導，並加強醫院性騷擾防治措施，提供最充足的溝通與申訴管道。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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