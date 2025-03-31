南投縣首辦日月潭國際撐竿跳高賽　遊客欣賞美景和美技大飽眼福

▲日月潭國際撐竿跳高賽30日於向山遊客中心登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府繼「南投國際室內撐竿跳高邀請賽」後，上周末首度攜手中華民國田徑協會及南投縣體育會，在日月潭畔舉辦「2025年南投日月潭國際撐竿跳高邀請賽」，包括自家台灣選手，還吸引來自美、澳、英、日、韓、大馬、港、菲、泰、印尼等共11個國家地區的35位頂尖選手參與競技，為觀眾帶來運動結合觀光的視覺饗宴。

活動開幕典禮30日在向山遊客中心盛大展開，由副縣長王瑞德主持，並頒發贊助及有功單位感謝牌、致贈各國代表隊紀念品，表達誠摯謝意與歡迎之意；縣議員石慶龍、中華台北田徑協會副理事長翟學電、縣府教育處長王淑玲、南投縣體育會總幹事洪銘惠、日月潭國家風景區管理處副處長湯維堯、魚池鄉長劉啟帆也都到場為選手加油打氣。

本次活動同步規劃網路實況轉播服務，讓無法親臨現場的觀眾，也能在線上即時欣賞選手凌空飛躍的精彩畫面，感受熱血沸騰的比賽氛圍與日月潭的絕美風光；現場更特別設置創新的「撐竿跳高體驗區」，邀請專業教練親自指導，讓包括許多小朋友在內的民眾，在安全的環境中實地體驗撐竿跳、感受其技巧與樂趣。

翟學電說，撐竿跳高是一項結合力與美的運動，本次比賽將體育場內的活動帶到戶外，讓日月潭遊客也能欣賞到，同時將南投觀光推廣至全世界；王瑞德表示，撐竿跳高歷年來為縣內重點田徑項目，也多次在比賽中屢創佳績，希望透過比賽讓來自世界各地的選手親睹美麗的日月潭，也讓觀眾有新鮮的體驗。