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「現代化結婚」免聘金、婚房！準公婆提2要求　她心涼：該緩緩嗎

男友父母嘴上說是年輕人結婚，但又提出一些讓女子不解的要求。（示意圖／Pexels）

▲原PO抱怨，結婚婆家完全沒幫忙，卻還提出2要求。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名女網友表示，她與男友在論及婚嫁時，因為雙方家庭對結婚形式與責任的認知差異，陷入矛盾與困惑。雖然男方父母以「現代化結婚」為由免除聘金與婚房，卻提出「夫妻雙方每月定期回去看望長輩」等傳統式的義務，讓她不禁懷疑這樣的要求是否合理，並上網發文尋求意見。

原PO在Dcard以「嘴上說是年輕人現代化結婚，所以不用給聘金，也沒有準備婚房，要求的卻是傳統好媳婦？」為題發文，表示雙方婚後將住在自己名下的房子，而此棟房子是由她父母贊助一半購買，但男方入住後將幫忙分擔一些家用與家電費用。女方父母為了儀式感，提出了「小聘」作為象徵性禮儀，並表示會附上高於小聘金額的嫁妝，之後會退還聘金。

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然而，當原PO將此計畫告知男方父母後，對方的回應卻讓她感到意外。男方父母表示「小聘就由男友自己出錢」，至於餅錢部分，他們會「幫忙」，但並未明確說明具體金額。婚禮籌辦的部分完全交由她與男友處理，且不確定男方父母是否會負擔自己賓客的桌數。

此外，男方父母提出2個明確的要求，包括「希望男友個人贊助他們已投資的郊區房產，但未說明具體金額、「希望她與男友婚後夫妻『雙方』每月至少定期回去探望男方家庭與阿公、阿嬤一次」。原PO坦言，她與男友結婚後將住在自己的房子裡，婚房與嫁妝也都由自己家庭準備，並沒有接受男方家庭的資助。如今男方家長卻要求她履行「傳統好媳婦」的責任，這樣的要求讓她感受不佳，「這樣要求合理嗎？還是我該緩緩呢？」

貼文引發討論，網友紛紛表示「發文敘述看起來是平等的結婚不是低人一等的嫁娶，他爸媽提那些需求，男方有說什麼嗎？如果是照單全收那妳要評估他的肩膀是不是不夠硬，結婚是要讓雙方都變得更好，而不是結婚找一堆陌生人欺負自己」、「考驗是在男方身上，長輩要求雙方必須定期一起回去看長輩，就是個很棒的契機。他要是挺不住，妳就會知道這個人到底行不行」、「男方扛不住自己家裡，拜託妳真的不要嫁，絕對後悔」。

也有人表示，「男方父母要求的部份，如果父母要求的金額不造成小家庭負擔，當孝親費也是沒問題，希望每個月要固定回去的規定就是要看男方的態度，我是覺得結婚後應該以小家庭的生活為主，有空閒或餘力才回去一趟看長輩，但用規定的感受會很差。不過個人覺得，跟婆家相處還是要對上頻率，如果妳平常觀察發現他們跟妳不對頻率的話，想要結婚建議三思。」

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