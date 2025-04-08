全球陷股災！　印尼股市靠「休市魔法」逆勢紅盤

▲印尼股市自3月28日休市至4月7日，意外躲過首波暴跌衝擊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普強勢出招，對進口產品祭出高額關稅，各大股市接連重挫，全球彷彿陷入一場金融風暴。不過，就在一片綠油油的股災中，印尼股市卻意外「倖存」，成為全球唯一逆勢上漲的紅盤市場。

亞洲主要股市7日早盤全面崩跌，美股三大指數同樣表現低迷，就連中東市場也難逃衝擊。不過，在這波金融海嘯中，印尼股市卻像是穿越了風暴眼，印尼雅加達綜合指數（JCI）竟以0.59%漲幅收在6510.62點，成為全球唯一收紅的市場。

然而，但這波「紅盤奇蹟」其實另有玄機，原來，印尼自3月28日起逢印度教新年及開齋節連續休市，直到4月7日才恢復交易，JCI指數也因此至今仍停留在3月27日的數據，未受到近期股災波及，看似「逆風上漲」，其實只是尚未開盤而已。

《路透社》報導指出，隨著市場將於8日正式恢復交易，印尼央行7日也提前釋出訊息，表示將「強力介入」外匯市場，以防止印尼盾進一步貶值。

官方聲明中強調，「印尼央行一系列的行動，是為了穩定印尼盾匯率，並維持市場參與者與投資人對印尼的信心。」同時將進一步優化印尼盾的流動性工具，確保國內銀行與貨幣市場資金充足，避免出現資金緊縮的情況。